Важный навык – самосострадание. Как научиться жалеть себя, а не ругать при каждой оплошности

Самокритика и самоосуждение – распространенная проблема для многих людей. Мы склонны строго судить самих себя за малейшие промахи, ругать за недостатки и недостаточные, на наш взгляд, успехи в жизни. Но чрезмерная строгость к самому себе приносит только вред. Она подрывает самооценку, доставляет страдания и мешает двигаться вперед.

Как же научиться относиться к себе теплее и с большим состраданием? Рассмотрим ниже.

Принимайте себя со всеми недостатками

Давайте посмотрим правде в глаза – ни у кого нет только достоинств. У каждого есть какие-то слабости, недостатки, неидеальные стороны. И если мы будем требовать от себя совершенства, то обречены на вечное разочарование и самобичевание.

Вместо этого научитесь принимать свои минусы. Поймите, что они – часть вас, как и достоинства. Перестаньте сердиться на себя за ошибки или неудачи. Если вы старались изо всех сил – скажите себе: “Я молодец, я сделал все возможное”. А если что-то пошло не так, отнеситесь с пониманием: “Я еще учусь, в следующий раз у меня обязательно получится лучше”.

Будьте снисходительны к своим слабостям

У каждого человека есть черты характера или привычки, которые ему не нравятся в самом себе. Кто-то слишком вспыльчив, кто-то не может заставить себя заниматься спортом, кто-то чересчур чувствителен.

Но стоит ли так сурово судить себя за эти недостатки? Ведь они – часть вас, они сложились под влиянием воспитания, жизненных обстоятельств. Поэтому будьте терпимы к своим слабостям. Скажите себе: “У меня есть эмоциональность/леность/другой недостаток, но это нормально. Я работаю над собой, но не требую невозможного”. Такое доброе отношение к себе поможет гораздо больше, чем самоедство.

Относитесь к себе как к близкому другу

Задумайтесь, как бы вы отнеслись к ошибке близкого человека? Стали бы его ругать или поддержали? Конечно, поддержали! Так почему же мы так часто сурово осуждаем самих себя?

Научитесь относиться к себе не как королю, который требует совершенства, а как к другу. Если вы что-то напортачили, скажите себе: “Бывает, кто не ошибается. Не переживай, все образуется”. Если вам грустно, ободрите себя, как утешили бы приятеля: “Ничего страшного, плохое настроение пройдет. Держись!”. В трудной ситуации посоветуйте себе, как мудрый товарищ. Такая дружеская поддержка нужна нам гораздо больше, чем нотации.

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Избавьтесь от внутреннего критика

Знакомая ситуация: вы допустили какую-то оплошность, и тут же в голове раздается едкий внутренний голос: “Какой же ты лузер! Ничего у тебя не получается”. Или вы говорите себе: “Я никогда не добьюсь успеха, я никчемный”.

Этот жесткий внутренний критик – ваш злейший враг. Его нужно заглушить. Как только в голову закрадываются самоуничижительные мысли, мысленно скажите: “Стоп! Хватит наговаривать на себя”. И переключитесь на что-то позитивное и приятное. Со временем вы научитесь контролировать этот вредный внутренний голос и не давать ему волю. А самооценка пойдет вверх.

Фокусируйтесь только на хорошем в себе

Часто мы замечаем в себе только недостатки и ошибки. А ведь у каждого есть немало достоинств! Составьте список всего, что вам в себе нравится и вызывает гордость. Это может быть доброта по отношению к людям, трудолюбие, талант рисования – что угодно.

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Когда накроет плохое настроение или сомнения в себе, перечитывайте этот список. Напоминайте себе: “Я неидеален, но во мне есть много хорошего!”. Так вы научитесь ценить свои сильные стороны, а не зацикливаться на слабостях.

Заведите “дневник благодарности”

Отличный инструмент для того, чтобы полюбить самого себя – ежедневно записывать 3-5 вещей, которые вы сегодня сделали хорошо или за что благодарны себе. Это могут быть даже самые простые вещи:

Сегодня я выполнила всю запланированную работу; Я терпеливо выслушала друга в трудную минуту; Я не поленилсась и сходила в спортзал; Я приготовила вкусный ужин для семьи.

Записывая такие позитивные моменты, вы будете чаще замечать хорошее в себе. А значит, станете себя больше ценить и любить. Просто попробуйте!

Проявляйте к себе заботу и тепло

Мы действительно часто забываем позаботиться о своих собственных нуждах и желаниях. В погоне за карьерой, в заботах о семье и друзьях мы откладываем свои мечты и стремления на потом. А в итоге остаемся с ощущением, что живем чужой жизнью, не делая ничего для себя.

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Но ведь мы тоже этого достойны – исполнять свои желания, получать подарки и комплименты, радовать себя. Давайте иногда проявлять себе ту заботу и нежность, которую обычно дарим близким.

Купите себе что-нибудь приятное, побалуйте себя вкусным десертом, сходите в спа-салон. Скажите себе несколько добрых слов – что вы молодец, красавец или красавица. Порадуйте себя так же, как радуете любимого человека.

Это поможет полюбить и оценить себя по-настоящему. Ведь чтобы дарить другим радость и тепло, нужно научиться принимать их в первую очередь для себя. Проявляйте к себе больше нежности – и вы станете счастливее!

Проводите время в хорошей компании, избегайте негативных людей и завистников

Друзья и близкие люди играют огромную роль в формировании нашего отношения к себе. Если рядом с вами находятся позитивные, доброжелательные люди, которые ценят вас такими, какие вы есть, это невероятно важно. С ними вы чувствуете себя комфортно, можете расслабиться и быть собой, не боясь осуждения. Вы знаете – что бы ни случилось, эти люди вас поддержат. И даже если вы допустите ошибку, они все равно будут рядом.

Такое окружение помогает любить и ценить себя. Ведь если такие замечательные люди вас уважают, значит, вы того достойны! Их дружба и тепло дают уверенность в собственных силах.

А вот критически настроенные знакомые способны сильно подорвать самооценку своими замечаниями и придирками. Рядом с ними вы чувствуете себя плохо, скованно, неуверенно. Лучше по возможности свести общение с такими людьми к минимуму. И больше времени проводить с теми, кто вас реально ценит и любит. Это и есть залог здорового самовосприятия!

Проявляя себе больше доброты и самопринятия, проявляя самосострадание, вы станете счастливее и увереннее в себе. Сострадание к самому себе – это не проявление слабости, а мудрость и зрелость. Будьте снисходительны к своим ошибкам, цените свои достоинства, заботьтесь о себе. И тогда внутренний голос критики затихнет, уступив место любви.