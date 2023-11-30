Рупор кремлевской пропаганды: Помер Киссинджер

Помер Генри Киссинджер. Один из архитекторов Вашингтонского миропорядка. И один из тех, кто несет ответственность за политику расширения НАТО на Восток, которая в итоге привела к текущей войне.

Ирония ситуации заключается в том, что будущее место России в мире будет тем лучше, чем эффективнее будет разрушено любое наследие Киссинджера из еще оставшегося.

Ну а самому Генри как старому матерому врагу России земля стекловатой.

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