Рупор кремлевской пропаганды: Помер Киссинджер
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Помер Генри Киссинджер. Один из архитекторов Вашингтонского миропорядка. И один из тех, кто несет ответственность за политику расширения НАТО на Восток, которая в итоге привела к текущей войне.
Ирония ситуации заключается в том, что будущее место России в мире будет тем лучше, чем эффективнее будет разрушено любое наследие Киссинджера из еще оставшегося.
Ну а самому Генри как старому матерому врагу России земля стекловатой.
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Источник: Colonel Cassad
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