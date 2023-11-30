Санкции США подталкивают китайских геймеров к покупке видеокарт AMD

В Китае, в ответ на запрет продаж флагманских видеокарт Nvidia, китайские геймеры активно приобретают видеоускорители AMD Radeon RX 7900. Эту информацию предоставляет портал iXBT.

Китайские геймеры, озабоченные санкциями США и запретом на поставки Nvidia GeForce RTX 4090, решаются на покупку Radeon RX 7900 XT и XTX, которые используют GPU Navi 31. По данным источника, спрос на эти видеокарты настолько велик, что компания AMD может столкнуться с дефицитом в предложении.

Ситуация, скорее всего, ухудшится в ближайшие месяцы, так как прогнозируется, что дефицит GPU Navi 31 будет длиться не только до конца 2023 года, но и в первом квартале 2024 года. Ранее появлялись слухи о возможном запрете на поставки флагманских видеокарт AMD в Китай, но на данный момент ни один производитель не подтвердил эту информацию.

В связи с усилением санкций уже наблюдается рост стоимости Radeon RX 7900 XT и XTX. Аналитики предсказывают дальнейший рост цен на эти модели. Более того, если дефицит затронет розничный сегмент, цены могут увеличиться еще сильнее.