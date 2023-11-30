Казачьего атамана, надевшего китель с сотней медалей, госпитализировали с грыжей

Атаман Кубанского казачьего войска Николай Василенко был госпитализирован сразу после концерта в краснодарском ДК в краевую областную больницу с грыжей.

По мнению медиков, грыжу позвоночника казак заработал из-за чрезмерных нагрузок – на протяжении двух часов он мужественно пел в составе хора на краевом смотре в кителе со 122 медалями. Сразу после окончания мероприятия атаман почувствовал слабость и потерял сознание, а очнулся он уже в карете скорой помощи.

– Николай Васильевич сам мужчина крепкий, весит около 150 кг, а ещё 80-90 кг весят медали. Такая тяжесть привела к чрезмерной нагрузке на позвоночник, но усилиями лучших кубанских докторов мы привели его в чувство и предложили операцию. Он пока отказался, потому что едет с коллективом в большой станичный тур, – заявил хирург краевой больницы Саркис Мовсесян.

Атаман в свою очередь подчеркнул, что неприятность не повлияет на его ближайшие планы.

– Моя грыжа – моя медаль, можно сказать, боевое ранение. И петь буду, и китель буду носить, тем более меня пригласили на новое награждение, – резюмировал он.

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