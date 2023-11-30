 

Новый 4K-телевизор Redmi на 75 дюймов с 120 Гц: бюджетное решение за 37 тысяч рублей

30.11.2023, 11:06, Разное
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Компания Redmi, дочернее подразделение Xiaomi, объявила о начале предварительных продаж своего нового бюджетного телевизора – Redmi A75 2024. Этот телевизор имеет большую диагональ экрана и 120-герцовую матрицу, что делает его привлекательным вариантом для разнообразных задач, включая игры. Телевизор также обладает точностью цветопередачи Delta E менее 2.

Что касается характеристик, Redmi A75 2024 оснащен 75-дюймовой панелью с 4K-разрешением и 120 Гц частотой обновления изображения. Внутри устройства находится процессор с ядрами Arm Cortex-A35, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Телевизор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и оснащен двумя 10-ваттными динамиками. Также он имеет разнообразные порты, включая HDMI, USB и Ethernet.

Интересно, что цена Redmi A75 2024 в Китае составляет всего 2999 юаней, что примерно равно 37,3 тысячам рублей. Это делает его одним из самых доступных устройств в своем сегменте с подобными характеристиками. Начиная с 30 ноября, устройство будет доступно для покупки на китайском рынке, хотя о его доступности за пределами Китая информации нет.


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