Потенциальные доходы России от углеродного регулирования

В 2030 году РФ может получить до 4,3-4,4% ВВП от внедрения обязательной оплаты для предприятий за выбросы парниковых газов, представленной в виде углеродного налога или системы торговли углеродными квотами. Эти оценки, согласно статье Международного валютного фонда (МВФ) от 21 ноября, являются самыми высокими среди всех стран, анализируемых экспертами. Это максимально возможное значение в данном контексте. РБК также обратило внимание на этот прогноз.

Обычно доходы бюджетов от углеродного регулирования составляют от 0,5 до 2% ВВП, как уточняется в статье МВФ. Однако в странах с высоким уровнем дохода они чаще всего ниже, чем в странах с доходами выше среднего, потому что в первых выбросы парниковых газов обычно меньше.

Согласно расчетам экспертов МВФ, РФ может ожидать самых высоких доходов от углеродного регулирования среди всех анализируемых стран. Вторыми по величине доходов от таких сборов будут Китай и Саудовская Аравия, с оценкой между 2 и 3% ВВП. США ожидают доход на уровне 1% ВВП, а Европейский союз – примерно на нуле.

Наибольший вклад в потенциальные доходы РФ могут внести углеродные сборы с промышленных предприятий, хотя остальная часть доходов будет исходить от оплаты за выбросы углерода в секторах генерации электроэнергии, транспорта и строительства.

Для проведения расчетов, МВФ использовал свой инструмент CPAT, который представляет собой программу для оценки тарификации выбросов углерода, разработанную совместно с Всемирным банком. МВФ также подчеркивает, что углеродное ценообразование является необходимым условием для достижения климатических целей, установленных Парижским соглашением 2015 года, цель которого заключается в удержании роста глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия выше доиндустриальных уровней.

Согласно оценке экспертов МВФ, доходы стран от углеродного регулирования к 2030 году могут более чем компенсировать потери доходной базы от снижения сборов на топливо при процессе декарбонизации.

На данный момент в РФ нет обязательной оплаты для предприятий за выбросы углерода. Однако такой механизм был назван одной из возможных мер в Стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года, принятой в 2021 году.

В настоящее время эксперимент по достижению углеродной нейтральности к 2025 году внедряется в Сахалинской области. В сентябре этого года в регионе были введены углеродные квоты для 35 компаний, выбросы которых превышают 20 тысяч тонн CO2 в год. За превышение квоты предприятиям придется уплачивать 1 тысячу рублей за каждую тонну CO2.