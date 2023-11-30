 

Истцами по делу о банкротстве СПБ Биржи оказалась группа граждан СССР

30.11.2023, 9:33, Разное
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Пресс-служба Минфина раскрыла подробности иска о банкротстве Санкт-Петербуржской биржи, вызвавшего переполох на финансовых рынках.

Истцами оказались члены движения «Граждане СССР»* – они требовали вернуть организации советское название и рассчитаться с обманутыми вкладчиками МММ.

Авторы иска требовали возместить ущерб вкладчикам финансовой пирамиды МММ в объёме 11 трлн рублей без учёта пеней и процентов. Помимо этого, они требовали от руководства организации переименовать её в «Ленбиржу», так как именно такое название, по их мнению, исторически справедливо. Один из истцов, работающий в одном известном комсомольском издании, оставил черновик искового заявления на рабочем столе, из-за чего на следующее утро оно оказалось на передовицах газет.

Возбуждено уголовное дело – предполагается, что организованная группа экстремистов манипулировала рынком.

– Юристы считают, что шансы выиграть это дело невысоки – не более 40%. Всё-таки юридически связать СПБ Биржу и МММ довольно сложно. Если суд отклонит иск, то истцы будут наказаны за манипулирование рынками. Кто-то очень неплохо заработал на резком падении, а потом взлёте акций биржи. Известно, что лидер «Граждан СССР»*, самопровозглашённый генсек Госсовета Анатолий Бородюк сегодня утром попал в список Forbes. Наверняка эти события связаны, – говорит представитель Минфина.

* Движение «Граждане СССР» признано экстремистским и запрещено в РФ

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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