У берегов Аляски могут скрываться «базы пришельцев»?

Организация гражданских добровольцев, занимающаяся изучением неопознанных летающих объектов (НЛО), выступила с заявлением, основанном на десятилетиях изучения старых отчетов очевидцев.

Исследователи утверждают, что глубокие воды в этом регионе могут таить в себе нечто удивительное. После анализа отчетов экипажа корабля из 1945 года, они выдвинули гипотезу о том, что инопланетные объекты могут скрываться под водой, неподалеку от берегов штата.

Предполагаемые наблюдения инопланетных кораблей, произошедшие почти 80 лет назад, стали ключевым моментом в исследованиях. Члены организации считают, что НЛО движутся над водой и, возможно, имеют «базы». По их словам, члены экипажа транспортного корабля армии США заметили НЛО, взмывающий из воды вблизи острова Адак.

Особенно удивительным является то, что НЛО, по утверждениям свидетелей, не поддавались влиянию ветра или парусов и не меняли своего положения, даже когда поворачивались. После нескольких облетов корабля они, как сообщается, взлетели в воздух.

Однако, несмотря на имеющиеся свидетельства, отчеты о наблюдениях так и не были обнародованы, что еще больше вызывает вопросов у исследователей.

Энтузиасты утверждают, что НЛО могут использовать «подводные сети» или червоточины в качестве супертрасс для перемещения между точками во Вселенной. Исследователь НЛО Джонни Енох добавил, что такие объекты могут служить транспортным средством инопланетян.

Существуют также теории о том, что другие места на Земле могут служить базами для инопланетной жизни. По словам доктора Стивена Грира, гора в Сеуле (Южная Корея), предположительно, скрывает НЛО. В эпизоде сериала «Треугольник Аляски» представлены спутниковые снимки, которые, как утверждается, показывают одну из «баз пришельцев» в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Пока тайны океана остаются нераскрытыми, исследователи продолжают свои поиски, пытаясь раскрыть загадку того, что может скрываться в глубинах вод у берегов Аляски.