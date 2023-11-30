 

Мнение: О неизлечимом у Кадырова… Finita близка?

30.11.2023, 1:35, Разное
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На Рамзана Кадырова сейчас многие обижаются. Мол, мы его уже почти «похоронили», а он — живее всех живых, и нас ещё переживёт.

Но это не так, и свежее видео с чеченским лидером — тому подтверждение. Совсем он плох, и бледный вид имеет. Тут даже судмедэкспертом быть не надо, чтобы увидеть проблемы во всём их многообразии.

Дыхание хриплое, речь тяжёлая, руки не слушаются, даже смартфон удержать не в силах, язык подводит. Вместо знаменитого «дон» то и дело прорывается заменяемое им «б***я!». Да и вообще речевых нарушений — на полноценный #диагноз.

Из главного.

Рамзан #Кадыров на неформальной встрече с командиром спецназа «АХМАТ», замкомандующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, Героем России Апты Алаудиновым заявил, что украинцы каждодневно сдаются в плен, и всех их штатные тик-токеры операторы батальона уже не в силах показать. Что «пусть не гигантскими, но уверенными шагами наши силы продвигаются» вперёд, и вскоре будут «хорошие новости». Что «в ближайшем будущем будет интересно: заберем все “наши” территории…, в первую очередь — Харьков и Одессу». Что «говорить о переговорах [с украинским руководством] нет никакого смысла, потому что #Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении». Что вообще-то это главное опасение бойцов в зоне спецоперации: Кремль сядет за стол переговоров с Украиной и Западом (и его опять «поводят за нос»). И что единственная приемлемая их форма — когда мы «позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и наконец освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом». Великая победа, в общем, уже планируется на 2024 год.

И вот это вот всё словоизвержение — как раз в тот самый момент, когда всё российское руководство на голубом глазу уверяет, что:
— Москва открыта для переговоров в любое время, но это Киев и не хочет, и не может (и вообще их запретил вести);
— у нас нет целей территориальных присоединений, и вообще мы сражаемся сейчас не за новые земли, а «за свободу не только России, но и всего мира»;
— ближайший приоритет — «решать колоссальные задачи по обустройству громадных пространств от Тихого океана до Балтики и Чёрного моря».

Ну как же так — быть российскому региональному лидеру настолько нечутким к новейшим веяниям! Как можно демонстрировать столь явную политическую незрелость в самый ответственный момент, когда «диктатура одного гегемона… дряхлеет»! А прорывающееся в речь известное кавказское бахвальство… Оно, похоже, абсолютно неизлечимо!

И всё это вместе взятое — явный признак очевидных проблем с когнитивными способностями. Наверное, понятно всем, что они взялись не сами по себе. И вообще — это ведь тоже «симптом болезни»?

И тоже — неизлечимой?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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