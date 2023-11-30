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Сроки открытия Волжского моста вновь перенесли

30.11.2023, 21:21, Новости
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Внимание! Открытие моста для движения транспорта переносится на 5 утра субботы (2 декабря). Дополнительные 12 часов необходимы для того, чтобы мостовой бетон набрал проектную прочность.

Напомним, это уже второй перенос открытия движения. Ранее предполагалось, что его возобновят в пятницу, 1 декабря в 17-00.

Напомним, залить 200 кубометров материала строители должны были за 16 часов. Несколько дней покоя потребуются, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

— Сегодня строители полностью выполнят заливку. Шесть автомиксеров непрерывно будут подвозить специальный бетон. Один миксер будет стоять в резерве, чтобы в случае форс-мажора не нарушить непрерывность процесса. Далее четверо суток бетон будут выдерживать под специальными крытыми палатками – тепляками, температуру в которых поддерживают электрическими тепловыми пушками, — говорил несколько дней назад Владимир Бердников, начальник управления строительства.

Для заливки бетона строители используют бетононасос. К нему стыкуются автомиксеры. Для крепления тяжелой установки потребуется задействовать часть тротуара. Это может создать кратковременные неудобства для пешеходов в период выполнения работ.

Весь процесс идет под строгим контролем. Пробы бетона, согласно технологии, будут взяты несколько раз: на этапе отгрузки с завода-изготовителя и непосредственно перед заливкой, далее его прочность при застывании проверят в специальной лаборатории.

Перенос сроков работ на пролетном строении №7 связан с низкими температурами в выходные, но не отразится на общем графике ремонта моста, сообщили в администрации Рыбинска.

Расписание движения автобусных маршрутов можно посмотреть здесь.




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