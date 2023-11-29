Минтранс: Беспилотные грузовики на трассе М-11 «Нева» не попадали в ДТП с начала запуска программы

С момента запуска беспилотных грузовиков на трассе М-11 «Нева» в июне 2023 года не было зафиксировано ни одного Дорожно-Транспортного Происшествия (ДТП). Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса РФ.

Эти беспилотные грузовики, такие как «Камаз» и «Сберавтотех», регулярно выполняют перевозки для ведущих отечественных перевозчиков и ретейлеров, таких как «ПЭК», «Глобалтрак лоджистик», «Национальный перевозчик», «Агро-авто» (Х5), «Магнит», «Сберавтотех» и «Газпромнефть-снабжение». Их перевезено более 11 тыс. тонн грузов на расстояние более 600 тыс. км.

Эксперимент показал значительный потенциал беспилотной коммерческой грузоперевозки, и участники проекта проявляют интерес к ее развитию и расширению географии.

Минтранс сообщает, что производители беспилотных транспортных средств (ВАТС) работают над достижением технологического суверенитета в этой области и готовят критически важные компоненты отечественного производства. Полная автоматизация ожидается после 2024 года.

Планируется расширить географию эксперимента на другие федеральные трассы в ближайшие годы, учитывая, что эффективность беспилотных грузоперевозок значительно растет с увеличением дальности перевозок. Однако это потребует дополнительного финансирования.

Эксперимент с полностью беспилотным управлением грузовиками может начаться в РФ с 2025-2026 годов, согласно заявлениям первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.