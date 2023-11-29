Палрайюк – гигантский морской змей с несколькими желудками из легенд эскимосов

Эскимосы Аляски, живущие в районе Берингова пролива, часто изображали на бортах своих лодок или предметах быта странное длинное зубастое существо, подозрительно похожее на морского ящера времен динозавров.

Это существо в их фольклоре называют словом “палрайюк” (palraiyuk). Рассказывают, что тысячи лет назад, когда климат на Аляске был немного теплее, эти “змеи” обитали чуть ли не в каждом озере, болоте и реке.

Это были довольно крупные животные, которые устраивали засады в прибрежной высокой траве и нападали на рыбацкие лодки, чтобы полакомиться человечиной. Есть история о том, что последнего палрайюка убил охотник, который мстил за свою съеденную жену.

Палрайюка традиционно изображали в виде существа с зубастой головой, похожей на голову крокодила, и длинным телом, состоящим из трех или четырех секций. Утверждалось, что у палрайюка несколько желудков. Также у него были высокие спинные плавники, шесть лап и длинный тонкий хвост.

Иногда в рисунках внутри круглых желудков палрайюка эскимосские художники изображали люди, чтобы показать, что палрайюк убивал и пожирал их сородичей. Возможно, что это делалось в память о погибших.

В некоторых мифах упоминалось наличие у палрайюка шерсти на теле и коротких рогов на голове, а также есть любопытная подробность, что задние и передние пары конечностей у палрайюка были обычного размера, а средние очень маленькие и словно недоразвитые, рудиментарные.

Размеры его точно нигде не указаны и варьируются от рассказа к рассказу, но он очевидно был довольно крупным. Есть история, где указано, что лишь одна его голова была длиной около двух метров.

Историки затрудняются сказать, какое реальное животное могло скрываться за историями о палрайюке. Есть предположения, что это была крупная выдра или какой-то тюлень, заплывший в реку из океана. Однако эскимосы прекрасно знают тюленей, выдр и прочих местных обитателей и не путают их с палрайюком.

Криптозоологи традиционно верят, что палрайюк был каким-то дожившим до наших времен доисторическим водным хищником, вроде мозазавра.