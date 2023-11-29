ЦРУ десятилетиями занималось поисками разбившихся НЛО по всему миру

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) десятилетиями занималось поиском инопланетных летательных аппаратов.

Анонимные источники, включая представителей самого ЦРУ, рассказывают о секретном отделе, который координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру, пишет издание Daily Mail.

– Секретный офис ЦРУ десятилетиями координировал поиск разбившихся НЛО по всему миру, сообщили Daily Mail многочисленные источники, — говорится в публикации.

По данным информаторов, ЦРУ обладает уникальной системой, способной распознавать НЛО, даже когда они еще замаскированы. В случае приземления, крушения или сбития «неземного» корабля, на место происшествия направляются специальные военные подразделения для поиска обломков.

Другой источник утверждает, что для поиска НЛО за пределами США используется управление глобального офиса ЦРУ, предоставляя секретный доступ в районы по всему миру, даже в недружественных странах.

Один из информаторов даже утверждает, что ЦРУ владеет как минимум девятью машинами неземного происхождения, две из которых, предположительно, не повреждены. Конгрессмен-республиканец Эрик Берлисон отметил, что эти сообщения подтолкнули его и коллег к дальнейшим расследованиям.

– Это те конкретные программы, названия которых мы пытались получить. Я не могу подтвердить, что это правда. Но это, безусловно, дает нам след, по которому нужно идти, — заявил политик.

В свою очередь, власти США недавно запустили сайт управления по изучению аномальных явлений. Сайт создан с целью информировать общественность о последних достижениях в сфере НЛО. Он также подчеркивает необходимость докладывать о встречах с неопознанными объектами воздушного пространства как военным, так и гражданским летчикам.

В конгрессе уже проходили слушания, посвященные проблеме НЛО и работе властей с сообщениями о них. Участники заседания утверждали, что правительство США не только обладает обломками аппаратов, но, возможно, и останками существ, принадлежащих этим аппаратам.