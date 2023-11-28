Нарцисс обесценивает и унижает: как простой и воспитанной женщине защититься от его нападок

Отношения с человеком, страдающим нарциссическим расстройством личности, зачастую бывают очень токсичными. Такой партнер может регулярно критиковать, оскорблять и обесценивать вас, подрывая самооценку. Как же реагировать на его нападки во время разговора и эффективно защитить себя?

Не вступайте в споры и дискуссии

Когда нарцисс начинает критиковать или высказывать свое мнение, особенно если оно идет вразрез с вашими взглядами, очень легко вступить с ним в полемику и пытаться ему доказать, что он не прав. Однако это бесполезно и даже опасно.

Во-первых, нарциссу присуще чрезмерно завышенное эго и собственная правота для него неоспорима. Какие бы аргументы вы ни приводили, он все равно считает, что только его точка зрения верная.

Во-вторых, споры и дискуссии с нарциссом обычно перерастают в горячие конфликты с взаимными оскорблениями. Это крайне выматывает психологически.

Поэтому лучшая стратегия – с самого начала пресекать все попытки втянуть вас в спор. Просто спокойно заявите: “Я уважаю твое мнение, но не разделяю его”. Эта фраза не даст разгореться конфликту, но и не ущемит самолюбие нарцисса.

Говорите коротко и по делу

Когда вы общаетесь с нарциссом, он может использовать любую информацию или детали вашего рассказа, чтобы после критиковать или манипулировать вами.

Чтобы лишить нарцисса “почвы” для нападок, говорите с ним только коротко и по делу. Не вдавайтесь в подробности ситуаций из вашей жизни, не озвучивайте какие-либо трудности. Держите разговор на поверхности, отвечайте лаконично.

Например, на вопрос “Как дела на работе?” ответьте просто: “Все хорошо, спасибо”. Не нужно рассказывать о проектах и задачах. Так вы лишите нарцисса информации для манипуляций и нападок.

Переведите разговор на нейтральную тему

Если вдруг беседа пошла о ваших недостатках или неудачах, нарцисс начал критиковать и указывать, что вы делаете не так, перебейте его фразой: “Давай лучше обсудим что-нибудь приятное. Например, наши планы на выходные”. И сразу переходите к этой теме.

Во-первых, тема выходных и отдыха вызывает приятные эмоции. Во-вторых, совместные планы налаживают отношения и сближают. Нарцисс теряет почву для нападок, когда разговор становится дружелюбным и нейтральным. Используйте эту тактику, чтобы защитить себя и не дать скатиться в токсичное общение.

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Используйте юмор и иронию, чтобы снять напряжение

К примеру, если он высказывает очередное замечание по поводу вашего внешнего вида, вместо оправданий можно отшутиться: “Спасибо за ценный совет! Буду обязательно прислушиваться к мнению профессионального стилиста”. Это и ироничный ответ, не принимающий критику всерьез, и вежливая подколка в адрес самого нарцисса.

Главное – отвечать с юмором, а не злостью. И тогда его нападки будут скатываться как с гуся вода, не задевая вас. А бонус – если шутка достаточно остроумна, нарцисс может даже растеряться и впредь будет осторожен с критикой в ваш адрес. Так что смело применяйте этот метод!

Соглашайтесь с критикой частично

Когда нарцисс начинает вас критиковать, очень сложно не начать оправдываться и доказывать свою правоту. Но есть более эффективная стратегия – частично согласиться с его словами.

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Однако не стоит полностью соглашаться со всей критикой, иначе это лишь подтвердит в глазах нарцисса вашу “никчемность”. Просто частично признайте, что, возможно, в чем-то он прав, а затем быстро переведите тему.

Такой ответ, не давая разгореться ссоре, поможет поскорее закрыть неприятную тему. И в дальнейшем нарцисс, видя, что его критика не достигает желаемого эффекта, будет сдержаннее в высказываниях.

Делайте комплименты в ответ на нападки

Когда нарцисс критикует вас или указывает на какие-то недостатки, вместо того чтобы оправдываться, можно поступить нестандартно – сделать ему комплимент в ответ. Это выбьет его из привычной колеи поведения и заставит замолчать.

Представим ситуацию: ваш мужчина-нарцисс считает нужным указать, что вам не идет новое платье, которое вы купили. В ответ на его критику постарайтесь сдержать обиду и сказать дружелюбным тоном: “Знаешь, спасибо тебе за ценный совет по поводу наряда. Я очень ценю твое мнение об одежде, ведь ты так хорошо в этом разбираешься! У тебя отличный вкус”.

Такая реакция – комплимент вместо ожидаемых оправданий – станет для нарцисса полной неожиданностью. Он растеряется, ведь вы вдруг стали невосприимчивы к его критике, а даже благодарите и хвалите его. У него просто не будет повода продолжать нападки.

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Не бойтесь поставить жесткие границы

Поставить границы в общении с нарциссом – задача не из легких, но очень важная. Иначе он будет постоянно расширять зону допустимой критики и оскорблений в ваш адрес – это у него давно в привычке.

Как только вы почувствовали, что разговор принимает нежелательный для вас оборот, нужно твердо остановить нарцисса. Например, если он снова завел речь о ваших недостатках во внешности или поведении, решительно скажите: “Стоп. Я не позволю так разговаривать со мной. Эта тема для меня закрыта”.

Будьте спокойны, уверены в себе и непреклонны. Не вступайте в дискуссии по поводу ваших границ. Просто констатируйте факт: такая манера общения для вас неприемлема.

Возможно, сначала ваша твердость обескуражит нарцисса. Но зато вы дадите понять: с вами так просто не совладать. А со временем он и вовсе перестанет пытаться вас задевать, видя бесполезность своих попыток.

В крайнем случае прервите разговор

Если в разговоре с нарциссом вы чувствуете, что ваши нервы на пределе, а он все продолжает давить и оскорблять вас, не мучайте себя излишне. В такой ситуации лучший выход – просто прервать этот токсичный разговор и уйти.

Когда нарцисс в очередной раз начинает критиковать вашу внешность, работу или любые другие аспекты жизни, спокойно скажите: “Прости, но продолжать этот разговор я не намерена. У меня много неотложных дел, мне пора”.

Нарцисс может обвинить вас в трусости, попытаться остановить и продолжить “обработку”. Но будьте тверды и уверены в себе. Повторите, что вам действительно некогда, попрощайтесь и уйдите.

Не стоит терпеть оскорбления и психологическое насилие ради поддержания отношений. Лучше уберечь свои нервы и душевное здоровье.

Конечно, лучший способ защититься от нападок и обесценивания нарцисса – прекратить с ним всяческие контакты. Но если по каким-то причинам вы вынуждены с ним общаться, используйте эти советы, чтобы не дать себя задеть и сохранить психологическое здоровье.