 

Российские айтишники, не сумевшие попасть в Грузию, создали коливинг-землянки под Пятигорском

28.11.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В лесах под Пятигорском насчитывается уже порядка 20 землянок, населённых IT-специалистами, по разным причинам не сумевшими пересечь границу с Грузией.

Некоторые комнаты в таких помещениях даже сдаются. Айтишники утверждают, что чувствуют себя в безопасности – несмотря на некоторые неудобства, в лес по крайней мере не приходят представители правоохранительных органов.

Первая коммунальная землянка была названа своими создателями инвестиционным мультиливинг граунд коммьюнити. Всего их было 7 человек – все они не смогли пройти границу с Грузией. Кого-то не пустили пограничники соседней страны, кто-то побоялся раскрывать свою информацию российским силовикам и съел или сжёг свой паспорт.

Как рассказывают основатели сообщества, некоторые оказались «выживальщиками», но толку от них было немного – они лишь спорили между собой о том, как правильно строить бомбоубежище и как создать «природный холодильник», но ничего не делали.

Тем не менее, вскоре появилась вторая землянка, а затем достроили коворкинг и кухню, докупили генераторы и печки. Перед зимой всего за две недели успели оборудовать санузлы и поставили септики. Зимой подготовительные работы закончились и стартовал главный этап всего проекта – разработка сайта с формой заявки для новых ко-ливеров и ко-инвесторов. Из-за многочисленных творческих и технических споров о выборе технологий, платформы и отдельных решений, на создание веб-ресурса ушло 8 месяцев.

– Всем нам есть от чего бежать. В конце концов, кто вообще из людей не мечтал о норе хоббита из «Властелина колец» и не ностальгировал по убежищам из первых [игр] Fallout? – задаётся вопросом клининг-директор коммьюнити, оставив на время метлу. – Следующим этапом станет создание на базе нашего коливинга первой ячейки общества, живущей исключительно по принципам справедливости, отказавшейся от денег, права личной собственности и других пагубных для человечества вещей. В таком обществе впервые в истории человечества не будет войн, голода и лжи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / BMS: установлена связь малой дозы алкоголя с болезнями сердца

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Шольц – уходи

28.11 / Создан мобильный аккумулятор, подзаряжаемый воздушным змеем

28.11 / Tecno анонсировала бюджетный смартфон Spark 20C

28.11 / Хирург Перушкина: появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний

28.11 / Мнение: Победа правых в Нидерландах, «не голосуем» по-британски и испугавшиеся датчане

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: За свободу России и всего мира

28.11 / JAD: низкая физическая и умственная активность повышает риск депрессии на 43%

28.11 / NC: американские ученые нашли способ избавления от бессонницы

28.11 / Улучшение MacBook Air: Frore Systems внедрила инновационную систему охлаждения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика