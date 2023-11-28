Российские айтишники, не сумевшие попасть в Грузию, создали коливинг-землянки под Пятигорском

В лесах под Пятигорском насчитывается уже порядка 20 землянок, населённых IT-специалистами, по разным причинам не сумевшими пересечь границу с Грузией.

Некоторые комнаты в таких помещениях даже сдаются. Айтишники утверждают, что чувствуют себя в безопасности – несмотря на некоторые неудобства, в лес по крайней мере не приходят представители правоохранительных органов.

Первая коммунальная землянка была названа своими создателями инвестиционным мультиливинг граунд коммьюнити. Всего их было 7 человек – все они не смогли пройти границу с Грузией. Кого-то не пустили пограничники соседней страны, кто-то побоялся раскрывать свою информацию российским силовикам и съел или сжёг свой паспорт.

Как рассказывают основатели сообщества, некоторые оказались «выживальщиками», но толку от них было немного – они лишь спорили между собой о том, как правильно строить бомбоубежище и как создать «природный холодильник», но ничего не делали.

Тем не менее, вскоре появилась вторая землянка, а затем достроили коворкинг и кухню, докупили генераторы и печки. Перед зимой всего за две недели успели оборудовать санузлы и поставили септики. Зимой подготовительные работы закончились и стартовал главный этап всего проекта – разработка сайта с формой заявки для новых ко-ливеров и ко-инвесторов. Из-за многочисленных творческих и технических споров о выборе технологий, платформы и отдельных решений, на создание веб-ресурса ушло 8 месяцев.

– Всем нам есть от чего бежать. В конце концов, кто вообще из людей не мечтал о норе хоббита из «Властелина колец» и не ностальгировал по убежищам из первых [игр] Fallout? – задаётся вопросом клининг-директор коммьюнити, оставив на время метлу. – Следующим этапом станет создание на базе нашего коливинга первой ячейки общества, живущей исключительно по принципам справедливости, отказавшейся от денег, права личной собственности и других пагубных для человечества вещей. В таком обществе впервые в истории человечества не будет войн, голода и лжи.

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