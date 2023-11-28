Тяжелая победа Реала в Лиге чемпионов 2018

Испанский «Реал» Мадрид является наиболее успешной командой в Лиге чемпионов. Особенно ярким в истории останется их рекорд – победа в турнире три года подряд. К такому достижению клуб привел Зинедин Зидан, который стал легендой команды как игрок, и как тренер. А на будущие успехи «сливочных» вы можете ставить на сайте 1xBet – ваша букмекерская контора Таджикистан .

Однако третья по счету победа в ЛЧ в сезоне 2017/2018 далась команде довольно сложно. Можно сказать, что клуб выиграл вопреки всем обстоятельствам. Давайте же вспомним, как «Реал» провели тот сезон, с кем сыграл и кого обыграл на пути к установлению вечного рекорда. Кстати, если вы уверенны, что «Реал» выиграет следующий турнир, то на сайте вашей букмекерской конторы 1xBet в Таджикистане вы сможете сделать выгодные ставки.

Тот розыгрыш начался для клуба с попадания в Группу Н. В том квартете «Реал» выходил в число фаворитов, но были и оппоненты, способные отобрать очки. В группу попали:

«Тоттенхэм», Англия. «Боруссия» Дортмунд, Германия. АПОЭЛ, Кипр.

Естественно, кипрский клуб тут смотрелся откровенным аутсайдером, но вот немецкий и английский клубы могли составить реальную конкуренцию. А чтобы делать ставки на все игры этих команд, установите себе приложение https://www.1xbet.tj/ru/mobile .

Несмотря на все ожидания, «Боруссия» полностью провалилась, проиграв четыре матча и дважды сыграв вничью. Это дало только два балла и третью строчку в группе. А вот «Тоттенхэм», наоборот, показал себя с лучшей стороны, набрав шестнадцать очков, выиграв пять матчей и раз сыграв вничью. Это позволило уверенно занять первое место. «Реал» же с тринадцатью очками (четыре победы, поражение и ничья) занял второе место и перешел в плей-офф. А на все игры команды делайте ставки в БК 1xBet.

Матчи на пути к чемпионству

В одной восьмой финала «Реал» без особых проблем сумел переиграть ПСЖ. В первой игре добыли победу со счетом 3:1, а во второй – 1:2. А вот уже в четвертьфинале было серьезное противостояние с итальянским «Ювентусом». Да, первую игру «сливочные» уверенно выиграли 3:0, но в ответной встрече «Юве» практически сделал камбэк. Так, итальянский клуб вел со счетом 3:0 до 90-ой минуты, пока Криштиану Роналду не забил пенальти и не вырвал для «Реала» путевку в полуфинал. А на такие невероятные игры всегда будет выгодной ставка в лайв 1хБет .

В одной второй финала снова было сложное противостояние, на этот раз с немецкой «Баварией». Первую игру «Реал» минимально выиграл со счетом 2:1, а вторая завершилась ничьей 2:2. Так, с минимальным перевесом «сливочные» прошли в финал, где ждал «Ливерпуль». Ожидалась упорная борьба между двумя клубами, однако из-за проблем с вратарем у Ливерпуля (допустил две результативные ошибки), «Реал» сумел уверенно выиграть со счетом 3:1 и завоевать третий подряд кубок Лиги чемпионов. А на такие исходы вы всегда можете делать ставки в лайве на 1хБет.