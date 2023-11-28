«Зенит» остался фаворитом Кубка России перед стартом плей-офф

В очередном розыгрыше футбольного Кубка России наступает пора решающих противостояний.

После окончания групповой стадии «Пути РПЛ», на которой соревновались между собою все 16 участников элитного дивизиона России, в погоне за главным кубковым трофеем страны осталось точно такое же количество команд – 16. Они разделены на так называемые «верхнюю» и «нижнюю» сетки, и по итогам жеребьевки уже определились пары соперников следующего этапа. Вот, как они выглядят:

Верхняя сетка

«Ростов» – ЦСКА;

«Оренбург» – «Спартак»;

«Балтика» – «Локомотив»;

«Динамо» – «Зенит».

Нижняя сетка

«Родина» – «Урал»;

«Химки» – «Краснодар»;

«Волгарь» – «Ахмат»;

«СКА-Хабаровск» – «Сочи».

Кто же из этих участников сохраняет самые высокие шансы на трофей в данный момент? За ответом на этот вопрос мы обратились к котировкам известной компании БК Фонбет в лини которой всегда есть актуальные коэффициенты на ведущие спортивные события России. И футбольный кубок страны особенно внимательно отслеживается аналитиками букмекера.

Открыв удобное мобильное приложение Фонбет , работающее как на смартфонах, так и на планшетах, можно убедиться в том, что главным фаворитом текущего розыгрыша российского футбольного кубка остается питерский «Зенит». «Сине-бело-голубым» отводят около 25% шансов, что является самым высоким показателем среди всех участников.

Далее в своеобразном рейтинге претендентов на трофей расположились московские «Спартак» и ЦСКА, а также «Краснодар». Их шансы на победу в турнире эксперты беттинг-сферы оценивают примерно в 17-18% вероятности.

Любопытно и то, что «Зенит» остается главным фаворитом Кубка России, несмотря на серьезные проблемы питерцев с успехами в этом конкретном турнире. В последний раз «зенитовцы» завоевывали кубок в 2020-м году, обыграв в финале подмосковные «Химки» со счетом 1:0. А вот после этого трофей на три сезона кряду «переехал» в Москву. Его поочередно завоевывали «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.

Еще один интересный факт заключается в том, что первым соперником «Зенита» на стадии плей-офф текущего сезона станет московское «Динамо». Именно эта команда выбила питерцев из прошлого розыгрыша титула. Правда, тогда команды схлестнулись в «нижней сетке», и проигравший сразу же прекратил свой путь в соревновании. Сейчас же, после поражения в этом раунде «верхней сетки» у «Зенита» или «Динамо» будет дополнительный шанс.