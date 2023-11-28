Канадские миротворцы KFOR, получившие приказ бороться с сепаратистами, по ошибке задержали вице-премьера Косово

В Косово разразился скандал из-за действий канадских миротворцев в составе контингента KFOR – они по ошибке задержали вице-премьера самопровозглашённого государства Барзама Хаджи.

Свои действия военнослужащие объяснили дословным выполнением приказа.

Утром 27 ноября пятерых канадцев доставили на границу мятежного региона с Сербией и дали им распоряжение: выявлять и задерживать сепаратистов. Недавно прибывшим по ротации иностранцам не объяснили, что речь идёт о членах сербского подполья, выступающих за возвращение Белграду контроля над этим районом и Косово в целом.

После трёх часов патрулирования в поле зрения членов KFOR попали лишь два десятка местных жителей, включая пятерых пенсионеров, восемь коз и неустановленное число домашней птицы. Уже отчаявшись выполнить приказ, они обратили внимание на бронированный внедорожник – Барзам Хаджи как раз приехал пообщаться с прессой на одном из пограничных пунктов. Они остановили колонну, выяснили личность политика и сочли, что он абсолютно подходит под определение сепаратиста, обезвредили охрану и доставили его в Приштину.

– Никто не говорил нам, каких именно сепаратистов надо выявлять и задерживать, – пояснил командир патруля. – К тому же по пути мы выяснили в интернете, что этот человек находится в розыске в тридцати двух государствах. Было очень неожиданно узнать, что он здесь вице-премьер.

Командование KFOR решило не привлекать военнослужащих к ответственности, но сделало выговор полковнику, который отдал недостаточно чёткий приказ. Сам Барзам Хаджи своих обидчиков не простил – он хочет, чтобы они принесли публичные извиненя, а также вернули ему дорогостоящее оборудование для перевозки человеческих органов, пропавшее при задержании.

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