 

Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлин

28.11.2023, 9:43, Разное
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении госпошлин, вступающий в силу с 1 июля 2024 года. Эти изменения касаются различных аспектов государственных сборов, включая выдачу заграничных паспортов с электронным носителем информации.

1. Госпошлина за выдачу загранпаспорта с электронным носителем информации увеличится с 5 тыс. до 6 тыс. рублей.

2. Для детей, ожидающих получение биометрического загранпаспорта, госпошлина также вырастет и составит 3 тыс. рублей.

3. Процедура выдачи проездных документов для беженцев и регистрации иностранных граждан по месту жительства в РФ станет дороже, увеличившись с 350 до 420 рублей.

4. Госпошлина за выдачу и продление российской визы поднимется до 1200 рублей.

5. Стоимость выдачи вида на жительство вырастет с 5 тыс. до 6 тыс. рублей, а разрешение на временное проживание будет стоить 1920 рублей, по сравнению с предыдущими 1600 рублями.

6. Пошлина за выдачу разрешений на привлечение к работе иностранцев вырастет до 12 тыс. рублей, и разрешение на работу для иностранных граждан будет стоить 4,2 тыс. рублей. Также эти же суммы будут применяться к процедурам по приему в гражданство РФ и выходу из него.


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