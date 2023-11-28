Аргентина передаст Украине 10 истребителей F-16

Новый президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ об отправке на Украину 10 истребителей четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»).

Первые машины планируется передать ВСУ уже в январе 2024 года.

– Мой отец часто говорил, что все беды от русских, которые всегда хотели поработить Латинскую Америку. Если Украина завтра падёт, то послезавтра в Буэнос-Айресе мы будем есть не асадо и чоризо, а борщ с водкой. Спросите у венесуэльцев, – заявил Милей.

Стоимость одного «Боевого сокола» составляет порядка 40 миллионов долларов США. По информации газеты «Наша страна», Вашингтон убедил нового лидера Аргентины предоставить Киеву беспроцентный кредит на приобретение истребителей.

– Несмотря на все наши экономические сложности, Милей принял решение выдать Украине 400 миллионов долларов на покупку наших же F-16. Первый платёж по этому займу украинцы должны сделать в 2030 году, а последний – через 25 лет, – рассказал изданию высокопоставленный сотрудник Минфина Аргентины.

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