 

Аргентина передаст Украине 10 истребителей F-16

28.11.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ об отправке на Украину 10 истребителей четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»).

Война в УкраинеПервые машины планируется передать ВСУ уже в январе 2024 года.

– Мой отец часто говорил, что все беды от русских, которые всегда хотели поработить Латинскую Америку. Если Украина завтра падёт, то послезавтра в Буэнос-Айресе мы будем есть не асадо и чоризо, а борщ с водкой. Спросите у венесуэльцев, – заявил Милей.

Стоимость одного «Боевого сокола» составляет порядка 40 миллионов долларов США. По информации газеты «Наша страна», Вашингтон убедил нового лидера Аргентины предоставить Киеву беспроцентный кредит на приобретение истребителей.

– Несмотря на все наши экономические сложности, Милей принял решение выдать Украине 400 миллионов долларов на покупку наших же F-16. Первый платёж по этому займу украинцы должны сделать в 2030 году, а последний – через 25 лет, – рассказал изданию высокопоставленный сотрудник Минфина Аргентины.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Шольц – уходи

28.11 / Создан мобильный аккумулятор, подзаряжаемый воздушным змеем

28.11 / Tecno анонсировала бюджетный смартфон Spark 20C

28.11 / Хирург Перушкина: появление второго подбородка бывает признаком эндокринных заболеваний

28.11 / Мнение: Победа правых в Нидерландах, «не голосуем» по-британски и испугавшиеся датчане

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: За свободу России и всего мира

28.11 / JAD: низкая физическая и умственная активность повышает риск депрессии на 43%

28.11 / NC: американские ученые нашли способ избавления от бессонницы

28.11 / Улучшение MacBook Air: Frore Systems внедрила инновационную систему охлаждения

28.11 / Врач Мясников: люди могут получать несуществующие диагнозы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика