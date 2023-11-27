Мнение: О переломном 2024-м… Путин сломит Украину или доломает её?

Если год назад #Запад был преисполнен уверенности, то теперь полон сомнений. Потерпел крах уже второй его «прекрасный план» в отношении путинской России. А третьего не просматривается даже на горизонте, если не считать надежд на «авось!».

И что делать?

Показательная статья в авторитетном американском издании The Wall Street Journal.

«Сейчас, когда спецоперация России против Украины приближается к третьему году, Москва удерживает преимущество на военном, политическом и экономическом фронтах», — начинает с неприятного для западной публики открытия автор материала, обозреватель Маркус Уокер. Она продолжает получать высокие доходы от экспорта и финансировать #производство в ОПК, обладает превосходством в живой силе, вооружениях и техники, а её #армия быстро учится. И уже некоторые европейские чиновники «»опасаются, что положение Украины на поле боя может ещё больше ухудшиться этой зимой», — пишет журналист The Wall Street Journal. В любом случае она не сможет провести ещё одно крупное наступление в «течение некоторого времени» из-за нехватки боеприпасов.

Позиционный тупик усиливает мнение в Германии, что прекращение огня и переговоры с #РФ будут в интересах Украины, отмечает американское издание, изящно перекидывая ответственность на европейцев. Однако Берлин не хочет оказывать прямое давление на украинского президента Владимира Зеленского. Также на Западе не видят причин для Владимира Путина идти на перемирие прямо сейчас (когда российская армия, отбив контрнаступление ВСУ, завладела инициативой — А.Н.).

Стратегически, «заморозка» конфликта на нынешнем этапе более выгодна Киеву, чем Москве. Пожалуй, только таким путём #Украина сможет «использовать следующий год с пользой как год строительства и восстановления украинской армии». Об этом говорят как западные эксперты, так и украинские офицеры. Как минимум, они советуют переходить к полномасштабной обороне, чтобы выиграть время и накопить ресурсы.

«Россия пока ещё не выигрывает, — считает старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман. — Но если в следующем году не будет сделан правильный выбор в отношении украинского подхода и западных ресурсов, тогда перспективы Украины на успех будут выглядеть совсем туманными».

Он также советуют Киеву отказаться от наступательных планов, чтобы использовать паузу на мобилизацию и подготовку войск. «Если этого не произойдёт, то следующий год может стать переломным, после которого Украина будет всё и больше больше становиться в невыгодное положение», — резюмирует эксперт, которого цитирует WSJ.

Итак, первый план Запада был в том, что после введения «адских» санкций российская #экономика рухнет, и Москва приползёт на коленях просить мира. Этого не случилось: ВВП России возобновил рост, невзирая на финансовую изоляцию со стороны Запада, а выпуск продукции ОПК нарастает месяц за месяцем. Второй план подразумевал, что Запад даёт Украине ещё немного денег и много военной техники, ВСУ молниеносно контрнаступают, ставя #Кремль на грань военного и политического краха. После чего Киев проводит переговоры «с позиции силы», а Москва подписывает унизительный для себя мирный договор с репарациями и контрибуциями. Этого не произошло также, несмотря на тонны израсходованных западных боеприпасов и груды сожжённой западной техники.

Третий план Запада, похоже, сводится к тому, чтобы попытаться сохранить на «украинском треке» хотя бы подобие статус-кво и ждать у моря погоды. Авось кремлёвские старцы начнут «уходить» по естественным причинам, а их преемники окажутся более договорспособными. Авось удастся разжечь недовольство населения России, чтобы вынудить #Кремль сдать назад. Авось новый Тунгусский метеорит прилетит и всё порешает…

Ну или #Украина «сама сломается» — тоже ведь вариант.

Если же не случится ничего из вышеперечисленного, как долго ещё Запад будет вкладываться в пусть и недорогой, но всё более тупиковый проект?

И как долго у самого «проекта» сохранятся людские, физические, моральные и прочие ресурсы, чтобы продолжать…?

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