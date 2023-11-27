В борьбе с болезнью Крона может помочь диета без клетчатки

Как показали результаты исследования на мышах, проведенного американскими учеными, представляющими Университет штата Мичиган, минимизация клетчатки в рационе способствует нормализации микрофлоры кишечника при болезни Крона.

Ученые установили, что диета, основанная на низком содержании клетчатки, представляющей собой волокна растительной пищи, которые организмом человека не перевариваются и способствующей нормализации работы кишечника здорового человека, в случае с болезнью Крона минимизирует количество бактерий, которые могут вызывать воспаление.

Полученные результаты открывают новые перспективы для разработки специального питания, предназначенного для лиц с хроническим воспалительным заболеванием желудочно-кишечного тракта, сопровождаемого образованием гранулем и воспалительных скоплений в пищеварительном канале.