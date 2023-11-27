Устюгов заявил, что за победу в Кубке России должны бороться молодые лыжники

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Сергей Устюгов поделился своими мыслями о мотивации в Telegram-канале. Спортсмен признался, что в текущем сезоне он не ставит перед собой больших спортивных целей, в отличие от предыдущих лет.

“Скажем, булки в этом сезоне расслабил. Я могу вам честно сказать: в этом году у меня шансов нет. Тренируюсь я, так скажем, больше для удовольствия и для заработной платы”, — отметил Устюгов. Он выразил мнение, что борьбу за победу в Кубке РФ должны вести молодые лыжники, в то время как сам он ставит перед собой другие цели.

В декабре 2022 года Сергей Устюгов уже говорил об усталости от лыжных гонок. Он рассказал, что ему приходится заставлять себя выступать на соревнованиях из-за отсутствия настоящего желания.

Стоит отметить, что Устюгов имеет впечатляющее спортивное достижение, включая титул чемпиона Игр-2022 в мужской эстафетной гонке. В его активе также два золота, четыре серебра и одна бронза на чемпионатах мира.

Несмотря на свои сомнения и усталость Устюгов продолжает тренировки и участие в соревнованиях. Решение оставить себе определенные опции и возможность заработать за выступления может быть понятным шагом, учитывая его достижения в спорте.