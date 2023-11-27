Двойной пучок, двухцветные и «корона» с хвостом: несколько эффектных и простых причесок с голландской косой

Косы плетутся с давних времен, но при этом никогда не теряют актуальности. И вариантов плетения существует великое множество. Одн из самых броских и привлекательных – это голландская коса. От классической русской она отличатся разнообразием способов укладки, а также тем, что для нее подходят волосы разной длины и структуры. При кажущейся сложности выполнения причесок с голландской косой их вполне реально создать самостоятельно при соответствующей тренировке. Вот несколько простых, но эффектных укладок для вдохновения.

Для блондинок с густыми волосами (на главном фото слева)

Эта высокая прическа подходит для блондинок с густыми, длинными волосами. Она представляет собой разновидность французской косы, но в ней пряди располагаются выше, ближе к макушке, создавая внушительный объем.

Сочетание косы-“короны” с волнистым хвостом (на главном фото в центре)

Эта укладка также объемная, но при этом имеет более непринужденный вид. Этот стильный образ создается на длинных волосах.

Две разноцветные косы (на главном фото в центре)

Этот вариант подходит для смелых девушек, которые мечтают о модной, стильной прическе и хотят привлечь к себе внимание окружающих.

Пышная коса с золотистым оттенком

Свободно заплетенная толстая коса золотисто-русого цвета – весьма романтичный вариант, который можно использовать и в повседневной жизни, и в особых случаях.

Две голландских косы, соединенных вместе

Это еще один вариант прически “французская коса”, в котором две косы соединяются вместе на макушке, затем идут вниз и переходят в одну.

Длинная коса сбоку

Это простое плетение, которое можно создать довольно быстро. Но чтобы сделать его оригинальным, косу нужно расположить немного сбоку от центра головы, а конец тоже откинуть набок.

Бордово-красные вкрапления

Бордово-красные вкрапления в голландские косички заметно оживляют образ, придавая ему озорства. Чтобы усилить эффект, можно пригладить прическу при помощи воска.

Двойной голландский пучок

Чтобы сформировать оригинальную укладку, заплетите голландские косы по бокам, а затем соедините их сзади в двойной пучок, закрепив шпильками, чтобы сохранить аккуратный вид в течение дня.

Множество косичек, соединенных в узел

Для создания такой укладки нужно разделить волосы на несколько прядей, а затем заплести тугие косички, которые соединить в узел на затылке. Такая прическа может держаться до двух недель.

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Нарядная свадебная укладка

Она отличается романтичностью и непринужденностью. Для ее создания сначала заплетается толстая коса, а затем она оборачивается вокруг головы и тщательно фиксируется заколками и лаком.

Косы на длинных волосах

Эта прическа идеально подходит для густых, длинных волос, она делается быстро, за ней легко ухаживать, потому что она может держаться не один день.

Одна толстая длинная коса

Такая изящная, красивая укладка отличается оригинальностью и хороша еще и тем, что ее можно делать на собственных длинных или на нарощенных волосах. Но и со средней длиной она будет смотреться не менее эффектно.

Четыре голландские косички

Это более сложный вариант прически “голландская коса”. Он подходит для всех типов волос и от “французской косы” отличается большей структурированностью.

С пробором по центру

Если вы хотите выделиться из толпы, вам подойдет гладкая прическа с центральным пробором и косами по бокам, исходящими от центра лба, которая смотрится торжественно.

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Косы, переходящие одна в другую

Это весьма оригинальная прическа для волос средней длины, но при этом не трудная в укладке. Одна коса переходит в другую на макушке в положении параллельно лбу.

Низкий узел двойного плетения

Такая конфигурация является универсальной, подходящей для разных случаев жизни – и для работы, и для развлечений. И смотрится довольно интересно за счет двойного плетения.

Небрежный низкий пучок плюс коса

Сначала волосы завиваются, затем укладываются в пышный низкий пучок. А коса добавляется для придания дополнительного объема, глубины и привлекательности сверху и по бокам.

Двухцветная “корона”

Если вам нужна повседневная, но стильная и пикантная прическа на мелированных волосах, вам очень подойдет двухцветна “корона”. Она придает непринужденный, богемный вид.

Золотисто-коричневые косички

Благодаря золотисто-коричневому оттенку голландские косички выглядят потрясающе. Они удачно выделяются на более темных волосах, разделенных на замысловато расположенные проборы в центре головы и по бокам.

Для волос средней длины

Волосы средней длины, заплетенные в голландские косы, – это интересный и простой способ создать более креативную укладку, нежели пучок или одна коса традиционного плетения.

Коса, переходящая в низкий хвост

Этот вариант идеален для прогулок по городу и для спортивных мероприятий. Коса, заплетенная на макушке, на затылке переходит в низкий хвост, закрепляется резинкой.

Узкие голландские косички

Если вы постоянно находитесь в движении, вам подойдет укладка с узкими косами, которые обрамляют лицо по бокам и спускаются на спину, так волосы не будут заслонять лицо.

Две косы с манжетами

Прическа с двумя косами, закрепленными спереди манжетами, – это очень стильный современный вариант использования украшений в волосах.

Короткие косы, переходящие в длинные хвосты

Они подходят для создания веселой, неформальной обстановки, поскольку отличаются креативностью за счет соединения двух различных текстур.

Пушистая коса, обрамляющая лицо, и пучок

Если вы хотите создать объемную прическу, но не за счет кудрявых локонов, попробуйте сделать низкий пучок с косой, обрамляющей лицо, тщательно закрепив конструкцию заколками.