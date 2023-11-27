 

В Германии создали способ хранения данных при помощи QR-кодов

27.11.2023, 18:34, Разное
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Как сообщает издание Tom`s Hardware, немецкий стартап Cerabyte разработал способ хранения информации на долгосрочной основе при помощи QR-кодов и керамики.

В данном случае речь идет о нанесении QR-кодов на керамическую пленку, толщина которой колеблется в диапазоне от 500 до 100 атомов, которая затем помещается на специальные стеклянные листы, а уже из них формируются картриджи.

Новый способ, отмечают разработчики, позволяет хранить информацию в течение пяти тысячи лет, уточнив, что на картридже CeraMemory можно разместить от 10 до 199 петабайт, в то время как на CeraTape – от одного эксабайта данных. Картриджи, по словам инженеров, выдерживают не только температуру до 300 градусов по Цельсию, но и высокую степень радиации, а также электромагнитное излучение.          


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