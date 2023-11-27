 

Обозначены специалисты, которым легче всего перейти в IT-сферу

27.11.2023, 18:33, Разное
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Как заявила в интервью RT руководитель отдела связей с рынком школы IT-профессий Skillfactory Лада Симачёва, осуществить переход в сферу IT проще всего тем, чье образование и деятельность связаны с математикой, физикой и экономикой, в то время как представителям гуманитарных направлений потребуется приложить намного больше усилий.

Достаточно просто будет осуществить переход в IT-сферу маркетологам, которые смогут оперативно освоить цифровой маркетинг или сместить фокус внимания в сторону аналитики. Кроме того, в IT можно перейти из здравоохранения, где в последнее время активно внедряются новые технологии.

Уточнив, что при переходе следует учесть время не только на переподготовку, в ходе которой особое внимание следует уделить реальным бизнес-задачам, но и непосредственно на поиск работы, либо переход на другие позиции, Мимачева заключила: «Поиск работы — тоже своего рода работа, на которую, согласно статистике, требуется минимум 70 дней». 


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