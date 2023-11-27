Эксперт Рясков: инфляция к концу 2024 года вернется ближе к целевым 4%

Инфляция в России, как предсказывает управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков, вернется к целевому уровню в 4% к концу 2024 года под воздействием мер, предпринимаемых Центральным банком России. Они включают в себя повышение ключевой процентной ставки и ужесточение требований к банкам. Тем не менее, экономическая конъюнктура может оказать влияние на достижение этой цели.

Для защиты своих накоплений от инфляции Рясков рекомендует россиянам обратить внимание на облигации федерального займа и инвестиции в золото. Кроме того он считает, что перспективные активы включают акции российских компаний в секторах нефтегаза, металлургии, розничной торговли, финансов и информационных технологий.

Этот анализ подтверждает ранее высказанные мнения других экономических экспертов. Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, также рекомендует доллары, евро и золото как наиболее надежные активы для сохранения сбережений в 2024 году в условиях нестабильности. Григорьев прогнозирует снижение курса доллара к декабрю-январю, что сделает покупку американской валюты более выгодной.