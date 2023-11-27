 

Sony PlayStation оказалась под угрозой из-за финансового кризиса

27.11.2023, 17:20, Разное
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Лидер игровой индустрии Sony PlayStation столкнулся с серьезным финансовым кризисом, который может привести к закрытию этого подразделения. Соответствующую информацию пишет портал Ferra, ссылаясь на мнение японского аналитика и инвестора под ником okkubbq.

Согласно источнику, Sony умолчала о провале продаж консоли PlayStation 5, и на данный момент на складах компании скопилось более 13 миллионов нереализованных устройств, что свидетельствует о низком интересе со стороны геймеров.

Кроме того, после ухода главы Playstation Джима Райана игровое подразделение Sony так и не объявило имя нового генерального директора, что вызывает сомнения относительно планов компании по будущему стратегическому развитию.

Согласно слухам, распространяемым okkubbq, Sony рассматривает возможность покинуть игровой рынок, так как он больше не приносит прибыли, а компания столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, причем ее долг составляет более 30 миллиардов долларов.

Тем не менее многие пользователи сети и эксперты смотрят на эти утверждения с некоторым скепсисом.


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