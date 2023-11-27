Сложное, но элегантное сочетание: как носить черные и коричневые вещи в одном образе

В то время как некоторые цветовые сочетания идеально гармонируют друг с другом, другие цвета выглядят не слишком привлекательно вместе. В мире моды на протяжении длительного времени считалось, что черный и коричневый совершенно не сочетаются друг с другом. Однако сейчас все изменилось. Создавая зимние образы можно смело комбинировать два этих темных и насыщенных цвета, чтобы создать просто невероятный стиль и подчеркнуть создаваемый образ. Вот несколько стильных и модных идей.

Выбрать основной цвет

Чтобы создать красивый и сбалансированный черно-коричневый наряд, нужно один цвет сделать основным. Второй же оттенок должен выступать в качестве второстепенного и дополнительного.

Одним из самых простых способов реализовать эту идею – придерживаться одного цвета для одежды, а второго для аксессуаров. Например, выбирая наряд черного цвета, нужно несколько сбалансировать его коричневым поясом, сумкой или же туфлями.

Использовать светлые оттенки в качестве основы

Выбирая для себя наряд в черно-коричневом цвете, стоит начинать с более легких и нежных оттенков. Это позволит сделать создаваемый образ более сбалансированным, эффектным и привлекательным.

Хорошо смотрится сочетание черного с контрастным светло-коричневым или же оттенком хаки.

Создаваемый контраст выглядит действительно потрясающе и очень эффектно, так как происходит смешивание противоположных цветов, что делает образ просто невероятным.

Правильно подобранные аксессуары

Если сложно сочетать черную одежду с коричневыми аксессуарами или наоборот, стоит использовать аксессуары, сочетающие в себе оба оттенка. Это отличный способ объединить два цвета.

Черно-коричневый аксессуар с принтом поможет сделать создаваемый образ действительно потрясающим и эффектным.

Использовать классические детали

Если не хочется тратить время на подбор одежды и аксессуаров по цвету, то стоит использовать базовые вещи. Отличным решение станет добавление в создаваемый образ классических деталей например, таких как платья, брюки, длинные пальто и стильные ботинки.

В холодное время года черно-коричневый наряд станет действительно отличным решением для создания стильного и гармоничного образа.

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Нужно выбрать один цвет для обуви и пальто, а другой для остальной части наряда.

Создать иллюзию монохромного образа

Можно создать иллюзию монохромного образа буквально с головы до ног, выбрав наряд насыщенного темного коричневого цвета.

Если хочется, чтобы наряд выглядел цельным, нужно просто сочетать черную одежду с темной шоколажно-коричневой. Это поможет создать красивый цельный монохромный наряд.

Использовать животные принты

Один из самых смелых способов объединить черный и коричневый — это принт. Очень красиво и стильно выглядит классический леопардовый или же гепардовый узор в одежде. Это очень хорошее решение для сочетания коричневого и черного цвета.

Чтобы сделать создаваемый образ еще более красивым и сбалансированным, нужно просто правильно подобрать соответствующие аксессуары. Также хорошо смотрится черный и коричневый в сочетании с другими принтами, вдохновленными животными, например, такими как зебра или змеиная кожа.

Выбирать красивые узоры

Если анималистичный принт не нравится, но все равно можно сделать правильно подобранный рисунок центром создаваемого коричнево-черного образа. Можно выбрать для себя наряд в стиле колор-блок, геометрический, клетчатый, абстрактный или же цветочный принт.

Можно выбирать не только шоколадные тона, но и такие цвета как коричневая бронза или же желтое золото. Это красивые альтернативные оттенки, которые помогут сделать создаваемый образ действительно потрясающим и роскошным.

Тщательно продумать образ

Создавать черно-коричневый наряд становится намного проще, если рассматривать эти два цвета как нейтральные.

Это поможет создать красивый и целостный образ, который точно заслуживает особого внимания. Если выбирать больше оттенков, то это может создать цветовой хаос.