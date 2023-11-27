 

BMJ: смена образа жизни облегчает симптомы заболевания нижних мочевыводящих путей

27.11.2023, 16:10, Разное
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Как сообщает издание British Medical Journal, облегчить симптомы заболевания нижних мочевыводящих путей можно без применения лекарств, прежде всего за счет контроля потребляемой жидкости, тренировки мочевого пузыря и здорового образа жизни.

В ходе исследования, проведенного представителями Бристольской медицинской школы, было установлено, что консультация медицинского специалиста и предоставление специального буклета, в котором четко расписано, какие именно изменения следует внести в свой образ жизни, обладают, по сравнению с обычным лечением, более высокой степенью эффективности. В рамках исследования, в котором было задействовано 1077 взрослых мужчин, страдавших от СНМП, 524 человека получали новое лечение, а 553 – обычное.

В итоге у мужчин с умеренной тяжестью заболевания, использовавших стандартизированный буклет, многие симптомы в течение года уменьшились, четко продемонстрировав, что подобный подход более эффективен, чем обычный.    


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