BMJ: смена образа жизни облегчает симптомы заболевания нижних мочевыводящих путей

Как сообщает издание British Medical Journal, облегчить симптомы заболевания нижних мочевыводящих путей можно без применения лекарств, прежде всего за счет контроля потребляемой жидкости, тренировки мочевого пузыря и здорового образа жизни.

В ходе исследования, проведенного представителями Бристольской медицинской школы, было установлено, что консультация медицинского специалиста и предоставление специального буклета, в котором четко расписано, какие именно изменения следует внести в свой образ жизни, обладают, по сравнению с обычным лечением, более высокой степенью эффективности. В рамках исследования, в котором было задействовано 1077 взрослых мужчин, страдавших от СНМП, 524 человека получали новое лечение, а 553 – обычное.

В итоге у мужчин с умеренной тяжестью заболевания, использовавших стандартизированный буклет, многие симптомы в течение года уменьшились, четко продемонстрировав, что подобный подход более эффективен, чем обычный.