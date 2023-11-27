AndroidPolice: «Google Календарь» перестанет работать на смартфонах с Android 7

Google прекратит поддержку приложения Calendar на устройствах, работающих под управлением Android 7 Nougat и более ранних версий операционной системы. Эту информацию рассказал портал AndroidPolice.

Пользователи приложения обратили внимание на скрытое уведомление, которое призывает их обновить операционную систему до Android Oreo (8.0) или более новой версии, иначе приложение перестанет функционировать.

По данным аналитиков, на момент анонса около 2,6% пользователей по всему миру использовали смартфоны с Android 7 Nougat, выпущенной в 2016 году. Это означает, что примерно 50 миллионов устройств потеряют доступ к Google Calendar. Среди версий Android наиболее распространенной является 13-я версия, занимавшая 22,4% рынка.

Несмотря на это ограничение, пользователи всегда могут воспользоваться альтернативными календарями, поддерживаемыми Android 7. Также владельцам старых устройств рекомендуется рассмотреть возможность обновления операционной системы до Android 8, если такая опция доступна, либо перейти к использованию кастомных прошивок с актуальными версиями Android.