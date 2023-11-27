Пептиды меди для кожи: насколько они полезны в уходе и как их правильно применять

Пептиды меди приобрели огромную популярность благодаря своим удивительным свойствам поддержания молодости и здоровья кожи. Долгое время они были основным компонентом средств для заживления ран, теперь же пептиды активно используются в косметологии. Многие эксперты высоко оценивают способность этого уникального ингредиента уменьшать признаки старения кожи и улучшать ее вид.

Что такое медные пептиды?

Медные пептиды были впервые использованы в косметических продуктах биохимиком доктором Лореном Пикартом в 1973 году. Они получили признание в области дерматологии и косметики благодаря своим потенциальным преимуществам в омоложении кожи и борьбе со старением. Эти компоненты встречаются в медь-связывающих трипептидах и способствуют восстановлению и иммунитету.

Трипептид — это сигнальный белок, который реагирует на повреждения тканей, вызывая иммунную реакцию и активируя увеличение кровеносных сосудов. Эти белки стимулируют выработку коллагена и эластина, которые помогают коже сохранять свою форму и упругость. По мере старения вашего тела выработка коллагена начинает снижаться, что приводит к появлению видимых признаков старения на коже, а пептиды замедляют этот процесс.

Пептиды, изготовленные в лаборатории, имитируют природные аналоги, поэтому компании по уходу за кожей используют их в продуктах, стимулирующих выработку коллагена. Медные пептиды также могут способствовать улучшению здоровья и красоты кожи и волос, поскольку они обладают антиоксидантными свойствами и могут помочь уменьшить и предотвратить морщины и провисание кожи. Вот в чем еще состоит польза медных пептидов.

Повышение эластичности кожи

Медные пептиды подтягивают кожу, стимулируя выработку коллагена. Наряду с устранением обвисшей кожи, они также предупреждают появление морщин. А главное – они повышают эластичность, то есть способность кожного покрова восстанавливать свою форму после растяжения.

С возрастом выработка эластина уменьшается, и кожа теряет эластичность. Специалисты говорят, что медные пептиды стимулируют выработку эластина, что приводит к повышению эластичности. Многие пользователи делятся в интернете отзывами о средствах с содержанием пептидов меди. После их использования заметно улучшение упругости и увлажненности кожи.

Лечение гиперпигментации

Гиперпигментация – это темные пятна на коже, возникающие из-за перепроизводства меланина. Воспаление из-за прыщей, воздействия солнечных лучей, побочных эффектов лекарств или общих повреждений кожи может привести к гиперпигментации.

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Пептиды меди способствуют выравниванию тона кожи, помогают регулировать пигментацию и уменьшают появление пятен, шрамов от прыщей и возрастных пятен, устраняя воспаления. Используйте средства с этими компонентами регулярно, чтобы избавиться от излишней пигментации.

Защита от ультрафиолета

Кожа обладает собственными свойствами регенерации и борьбы с морщинами, признаками старения и другими проблемами. Однако со временем ультрафиолетовые лучи и свободные радикалы, присутствующие в окружающей среде, все равно могут вызывать повреждение дермы.

В возрасте 20 лет уровень GHK-Cu (природного медьсодержащего пептида организма) составляет около 200 нг/мл, но со временем он снижается до 80 нг/мл к 60 годам. Пептиды меди регулируют фибробласты кожи (клетки, образующие соединительную ткань) для борьбы с ультрафиолетовыми лучами. И хотя медные пептиды могут эффективно воздействовать на кожу, они также могут иметь свои побочные эффекты.

Побочные эффекты медных пептидов

Хотя пептиды меди являются ингредиентом средств по уходу за кожей с низким уровнем риска, они могут вызвать аллергическую реакцию, включающую зуд кожи или покраснение. Люди с чувствительной кожей более склонны к таким реакциям.

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Более того, ингредиенты, присутствующие во многих продуктах по уходу за кожей, могут снизить эффективность пептидов меди. Они также могут вызывать вредные реакции при применении вместе с пептидами меди. Поэтому при нанесении на кожу медных пептидов следует избегать использования таких ингредиентов, как ретинол и витамин C.

Как использовать медные пептиды в ежедневном уходе за кожей?

Есть несколько простых способов включить продукты, содержащие пептиды меди, в свой уход за кожей. Начните использовать их до 30 лет, чтобы бороться с гиперпигментацией и морщинами на ранней стадии. Эти вещества поддерживают выработку эластина и коллагена в вашей коже, делая ее здоровой и молодой изнутри.

Всегда проводите тест перед тем, как начать использовать любой продукт на основе медных пептидов. Нанесите средство на внутреннюю часть локтя или под колено. Затем подождите 24 часа, чтобы проверить, не вызывает ли это раздражения в этой области. Дерматологи рекомендуют использовать средства на основе пептидов меди два раза в день, но в небольших количествах.

Применяйте их утром или вечером (или и то и другое), в зависимости от требований вашей кожи. Наносите средства на основе медных пептидов только после очищения, тонизирования и увлажнения. Не смешивайте медные пептиды с другими компонентами, это может вызвать повреждение кожи и снизить или свести на нет их эффективность.

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Какие продукты с пептидами меди использовать?

Чтобы включить этот ингредиент в свой ежедневный уход за кожей, используйте увлажняющий крем для лица. Он обеспечит увлажнение кожи, открывая поры и помогая им удерживать влагу. Эти продукты также улучшают здоровье дермы, придавая ей здоровое сияние.

Сыворотка и крем для глаз

Сыворотки состоят из крошечных молекул. Таким образом, кожа быстро впитывает ее. Введение сывороток в ежедневный уход за кожей дает быстрые результаты. Концентрация ингредиентов обычно выше, чем в любом другом продукте.

Это делает ее идеальным продуктом для достижения выдающихся результатов за меньшее время. Кроме того, кремы для глаз с пептидом меди обеспечивают упругость кожи под глазами и отсутствие морщин.

Бальзам для губ

Тонкие линии и морщины вокруг губ влияют на общий внешний вид. Также кожа вокруг губ быстро теряет влагу. Начните использовать бальзам с медным пептидом, чтобы защитить губы от этих проблем. Это может помочь в выработке коллагена, в результате чего губы станут гладкими и пухлыми.

Лосьон

Нанесите лосьон с медным пептидом на все тело после выхода из душа. Просто покройте вымытую и высушенную кожу ровным слоем этого лосьона, и она станет здоровой и увлажненной. Используйте косметические средства регулярно, чтобы получить всю гамму преимуществ и сделать свою кожу сияющей и молодой.