 

Тюремный мюзикл «Бременские петушки» продолжает собирать полные залы в исправительных учреждениях страны

27.11.2023, 15:33, Разное
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Артисты из Петушинской исправительной колонии продолжают всероссийский тур по учреждениям системы ФСИН с мюзиклом «Бременские петушки» – произведением, созданным исключительно усилиями заключённых, владеющих творческими профессиями.

В рамках программы социально-творческой реабилитации однажды заключённым продемонстрировали советский мультсериал «Бременские музыканты», а позже они узнали, что в прокат в ближайшее время выйдет ремейк знаменитого фильма и решили создать свой мюзикл. Из-за ограниченных возможностей продюсирования стало понятно, что показать своё творчество коллектив сможет только в исправительных учреждениях. Постановщик спектакля, театральный режиссёр по образованию Ефим Шмулевский вместе с коллегами написали свой сценарий, содержавший сюжеты из тюремной жизни.

– Мы решили совместить элементы сценария советского мультфильма и наших тюремных историй, чтобы коллегам из других колоний было тоже интересно. Пришлось многое переписать на феню, но это как раз было несложно, – рассказал постановщик.

По сюжету тюремных авторов, группа заключённых должна была представить свою колонию на специализированном музыкальном конкурсе, но во время этапирования они сбегают, а на зимовке встречают беглянку из другой колонии. Затем они создают свою кавер-группу и исполняют в провинциальных кабаках блатные песни. Когда полиция установила личности всех преступников, новый вор в законе через связи добивается условно-досрочного освобождения музыкантов. За это его приглашают на воровскую свадьбу.

– Хочу уточнить, что слово «петушки» в названии мюзикла появилось в знак уважения к родной колонии, других ассоциаций искать не надо, – уточнил Шмулевский.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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