 

Обозначена причина, почему нельзя двигаться быстрее скорости света

27.11.2023, 15:00, Разное
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Наукой давно доказано, что ни один материальный объект во Вселенной не обладает способностью перемещения быстрее скорости света, составляющей 300 тысяч километров в секунду, но вот почему?

Согласно специальной теории относительности Альберта Эйнштейна, чем ближе объект приближается к скорости света, тем больше возрастает его масса и замедляется время, а для разгона объекта до сверхсветовой скорости, учитывая то обстоятельство, что его масса станет бесконечной, потребуется нелимитированное количество энергии, в то время как свет, не обладающий массой, может перемещаться с такой скоростью. Таким образом вещество, обладающее массой, может лишь максимально близко приблизиться к скорости света, но не достичь ее.

Превысить скорость света, обойдя правила обычного перемещения и не нарушая специальную теорию относительности, можно лишь за счет использования разломов в пространстве и времени.  


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