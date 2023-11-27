 

Смартфон Vivo X100 Pro с Dimensity 9300 теряет под нагрузкой почти 50% мощности

27.11.2023, 14:57, Разное
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Флагманский смартфон Vivo X100 Pro, оснащенный процессором MediaTek Dimensity 9300, столкнулся с серьезными проблемами при высокой нагрузке, теряя до 50% своей исходной производительности. Об этом пишет портал WCCFTech.

Несмотря на наличие специальной системы охлаждения с испарительной камерой в линейке смартфонов Vivo X100, она не справляется с проблемой сохранения полной мощности. Например, при запуске теста CPU Throttling Test, который создает максимальную нагрузку на процессор, производительность чипа снижается более чем в два раза уже после первого цикла тестирования. В результате этого смартфон может потерять до 46% начальной производительности, а средний показатель составит 72%.

По данным тестирования, одно из ядер процессора снижает свою частоту до 0,60 ГГц, в то время как остальные работают на уровне 1,20-1,50 ГГц. Это может негативно сказаться на работе смартфона во время использования, особенно при запуске требовательных игр. Сначала устройство может продемонстрировать высокую производительность, но со временем игры начнут зависать и работать нестабильно.

Чип Dimensity 9300 состоит из одного ядра Cortex-X4 с частотой 3,25 ГГц, трех ядер Cortex-X4 с частотой 2,85 ГГц и четырех ядер Cortex A720 с частотой 2 ГГц.


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