Реэкспорт стал главным двигателем роста армянского экспорта в Россию

По данным замминистра финансов Армении Ваана Сируняна, с января по сентябрь 2023 года экспорт из Армении в Россию вырос на 85%. Однако оказалось, что около 80% этого прироста было обеспечено реэкспортом товаров. Товары армянского происхождения составили всего-лишь 4,4%.

Замминистр также отметил, что из-за конфликта на Украине наблюдается прирост переток людей и капитала из РФ в Армению. За первые девять месяцев этого года туристический поток увеличился на почти 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и почти треть оказалась из России.

В начале августа сообщалось о росте товарооборота между Арменией и Россией на 86% с января по май 2023 года по сравнению с предыдущим годом. За 2022 год товарооборот стран вырос на 96%, достигнув 140 миллиардов рублей, об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июне.