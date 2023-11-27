 

Реэкспорт стал главным двигателем роста армянского экспорта в Россию

27.11.2023, 14:57, Разное
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По данным замминистра финансов Армении Ваана Сируняна, с января по сентябрь 2023 года экспорт из Армении в Россию вырос на 85%. Однако оказалось, что около 80% этого прироста было обеспечено реэкспортом товаров. Товары армянского происхождения составили всего-лишь 4,4%.

Замминистр также отметил, что из-за конфликта на Украине наблюдается прирост переток людей и капитала из РФ в Армению. За первые девять месяцев этого года туристический поток увеличился на почти 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и почти треть оказалась из России.

В начале августа сообщалось о росте товарооборота между Арменией и Россией на 86% с января по май 2023 года по сравнению с предыдущим годом. За 2022 год товарооборот стран вырос на 96%, достигнув 140 миллиардов рублей, об этом объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июне.


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