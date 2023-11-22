Скандалы: Лишнее колесо

Что мешает российскому автопрому

АвтоВАЗ произведет в этом году меньше машин, изменены и сроки по запуску ключевых новинок. В компании предложили отсрочить уплату утильсбора, усилить господдержку автогиганта, а другие российские предприятия, наоборот, лишать льгот за недостаточную локализацию производства. Поможет ли это появлению современных российских машин — разбирались «Известия».

Автомобильная промышленность России выходит на «устойчивый трек по восстановлению», заявил замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов на заседании в Совете Федерации, посвященном мерам по господдержке автопрома. По его словам, в январе–октябре в России было выпущено более 567 тыс. автомобилей, что на 10% выше аналогичного периода прошлого года.

Планы поменялись

Между тем выступавший следом президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил о корректировке производственных планов из-за попадания в американский санкционный список. Ранее в кулуарах форума «Транспорт России – 2023» он говорил о снижении выпуска на 10%. Всего в 2023 году АвтоВАЗ планировал произвести 400 тыс. машин. Попадание АвтоВАЗа в SDN-лист привело к блокировке платежей компании.

— Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону АвтоВАЗа, если говорить об экспортной продукции. Причем это идет, к сожалению, повсеместно — не только из недружественных дестинаций. Но и с учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков, — рассказал глава российского автогиганта. Он добавил, что это оказывает негативное влияние на производственные планы и логистику поставок.

На этом фоне аккуратной корректировке подверглись сроки выхода новых моделей. АвтоВАЗ действительно перезапустил производство модели Largus на месяц раньше обещанного срока — в августе 2023 года, но речь идет о серии лишь в 650 машин.

«Ларгусы» переезжают в Ижевск, где в декабре соберут первую партию электрифицированных e-Largus — снова крохотной партией в 30 штук. Старт полноценного производства бензиновых и электрических машин там намечен на первое полугодие 2024 года.

«Искра» на новый год

О проекте по выпуску моделей Lada на заводе в Санкт-Петербурге совместно с восточными партнерами говорят пока очень осторожно. Кроссовер Lada X-Cross 5, первенец этого сотрудничества, в продажу так пока и не поступил, хотя старт его производства был анонсирован еще в июне. В продемонстрированной Соколовым презентации запуск проекта определен 2024 годом, но совместные машины не были упомянуты в числе новых моделей, которые АвтоВАЗ выпустит в течение двух-трех лет.

Летом будет запущена «новая модель С-класса» Aura, фактически длиннобазная «Веста» с улучшенным оснащением. На начало 2025 года запланирован старт нового семейства «Искра», которая, по словам Соколова, заменит «Гранту». Согласно продемонстрированной презентации, машина будет представлена в трех вариантах: седан, универсал и универсал-кросс. В год планируют выпускать 110–115 тыс. машин. На рубеже 2025–2026 годов «АвтоВАЗ» запустит в серию кроссовер «городского класса». Названия он пока не имеет, из презентации известно, что у него будет клиренс 210 мм, вместительный багажник (508 л) и 150-сильный турбомотор. В списке опций двухзонный климат-контроль и обогрев боковых стекол.

Нуждаются в средствах

Для успешной реализации всех этих проектов необходима господдержка, считает Соколов.

— Мы крайне нуждаемся в оборотных средствах. С учетом высокой ключевой ставки, мы надеемся, что к началу 2024 года правительство выпустит постановление о переносе сроков уплаты утилизационного сбора. Также просили бы поддержать отсрочку уплаты утилизационного сбора в бюджет в рамках 2024 года, — заявил президент АвтоВАЗа. Он отметил, что только на выплату процентов по кредитам в 2024 году автопроизводитель заложил 20 млрд рублей.

— Эти деньги не пойдут на инвестиции и другую производственную программу АвтоВАЗа. Мы будем вынуждены платить по кредитам, — отметил Соколов.

Кроме того, для урегулирования проблемы высокой кредитной нагрузки компании, доставшейся от прежнего акционера Renault (120 млрд рублей), предлагается ввести субсидирование процентной ставки по кредитам.

«Это наша жесткая позиция»

Соколов призвал к дальнейшему ужесточению мер по защите внутреннего рынка. Прежде всего к более жестким требованиям по локализации производящихся в России авто- и электромобилей для допуска к программам господдержки и работе в такси. Также он предложил ликвидировать лазейки, благодаря которым госпредприятия пользуются нелокализованными автомобилями. Производство китайских автомобилей с низкой локализацией Соколов назвал скрытым импортом.

— Низколокализованные сборщики не дают никакой добавочной и прибавочной стоимости на территории России. Как правило, не инвестируют в НИОКР и локализацию, не развивают инженерные компетенции. Это прямой путь к технологической зависимости. Такая бизнес-модель не должна рассчитывать на какую-либо господдержку. Это наша жесткая позиция как флагмана отечественного автопрома, — заявил Соколов. Он также отметил, что Lada e-Largus станет самым высоколокализованным российским электромобилем и поэтому может рассчитывать на господдержку.

Вопрос цены

Проект Минпромторга о переносе уплаты утилизационного сбора уже получил одобрение в ряде министерств и у представителей автомобильных компаний. Директор департамента транспорта аппарата правительства России Анатолий Мещеряков заявил, что документ будет рассмотрен максимально быстро, однако отметил, что нельзя рассматривать подобные вопросы в отрыве от потребителей. Он также призвал уделять важное внимание сервису и следить за ценой автомобилей.

— По странному стечению обстоятельств, чем больше мы производим, тем больше увеличивается стоимость выпускаемой продукции. Что, опять же, влияет на конечного потребителя и на стоимость транспортной услуги, — отметил Мещеряков.

Миллиарды на льготы

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов отметил, что в следующем году на льготное кредитование выделят в 2,5 раза большую сумму — 17 млрд рублей. Безусловным приоритетом он считает достижение технологического суверенитета, углубление локализации и развитие собственной компонентной базы.

— В следующем году компания НАМИ «Инновационные компоненты» начнет производство систем ABS и ESP c перспективой выпуска 500 тыс. в год вместе с уже открытым производство ИТЭЛМА позволят закрывать потребность в таких комплектующих для российских сборочных предприятий, — рассказал Каримов.

Планы и локализация

Процесс локализации российских предприятий по сборке легковых автомобилей идет по-разному. Например, «Москвич» начал сварку кузовов, «Моторинвест» договорился со своим китайским партнером о реверс-инжиниринге и провел переговоры с российским поставщиком электромоторов. И «Москвич», и «Моторинвест» также пересмотрели производственные планы в сторону уменьшения выпуска. В пресс-службе УАЗа «Известиям» пояснили, что планы не меняли.

На решение липецкого предприятия повлияли логистические сложности с поставками машинокомплектов, рассказали в пресс-службе «Моторинвеста». Так, анонсированный в марте Evolute i-Sky пошел в производство только в ноябре. Проект по сборке в России премиальных гибридов и электромобилей Voyah пришлось отложить из-за санкций. Тем не менее управляющий партнер компании «Моторинвест» Андрей Резников рассказал, что планируется расширить линейку Evolute до шести моделей и начать производство гибридного автомобиля D-класса. Что касается мер поддержки, представитель «Моторинвеста» предложил сосредоточиться на развитии сети зарядных станций, льготах на покупку «зеленого» электротранспорта. Кроме того, он предложил запретить пассажирские перевозки на такси с двигателем внутреннего сгорания в рекреационных и курортно-санаторных зонах.

Не решит всех проблем

Требования АвтоВАЗа окажут негативное влияние на развитие отечественной автомобильной промышленности, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

— Соколову досталось достаточно сложное наследство, и не его вина, что АвтоВАЗ оказался в такой ситуации. Раньше у нас была конкуренция, несмотря на господдержку, и у заводов был интерес создавать лучший продукт, лучшую услугу, они боролись за потребителя. В отсутствие нормальной рыночной конкуренции никакое развитие отрасли невозможно, — считает Бургазлиев.

Автоэксперт Игорь Моржаретто допустил, что балльная система локализации может быть переписана, как и правила госзакупок, но проблем это не решит.

— Проблемы никуда не денутся, пока есть санкции. У АвтоВАЗА, даже не считая ижевскую площадку, мощность 800 тыс. машин. Другой вопрос — из чего собирать, — отметил Моржаретто.

Евгений Багдасаров

Оригинал материала: “Известия”