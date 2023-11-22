Windows 12 не будет поддерживать никакие браузеры, кроме Edge

На операционной системе Windows 12 можно будет запустить только браузер Edge от Microsoft – об этом стало известно из утечки языковых файлов бета-версии разрабатываемой ОС.

Судя по всему, разработчики также планируют распространить это правило и на Windows 11.

Отвечать за удаление посторонних браузеров будет защитник Windows (Microsoft Defender) – антивирусная программа, которую с 12-й версии намерены встроить в ядро во избежание попыток её удалить или отключить. В языковых файлах найдены следующие строки:

«Защитник Windows успешно предотвратил попытку установить в систему посторонний браузер. Используйте Microsoft Edge – сертифицированный браузер для Windows 12, рекомендованный Microsoft»,

«Защитник Windows успешно очистил ваш компьютер от несертифицированного ПО для работы в сети (%browser_names_plain_str%). Информация из ваших пользовательских профилей в указанном ПО перенесена в Microsoft Edge – сертифицированный браузер для Windows 12, рекомендованный Microsoft»,

«Веб-сайт %site_domain_cleaned% заблокирован сетевым экраном, поскольку на нём предлагается загрузка сторонних веб-браузеров, не сертифицированных для работы в Windows 12. Используйте Microsoft Edge – сертифицированный браузер для Windows 12, рекомендованный Microsoft»,

«Посторонние браузеры небезопасны – они компрометируют ваши данные, через них может отображаться нежелательное содержимое либо на ваше устройство может быть загружено вредоносное программное обеспечение. Исполняемый файл потенциально опасной программы будет удалён Защитником Windows, а запрошенная вами ссылка откроется в Microsoft Edge – сертифицированном браузере для Windows 12, рекомендованном Microsoft».

В Microsoft не стали подтверждать или опровергать информацию из утечки, но заявили, что работают над мерами по улучшению пользовательского опыта и безопасности.

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