 

Мнение: Судьба полковников

21.11.2023, 21:25, Разное
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21 ноября в 5:20 утра в колонии ИК-9 в городе Дзержинске Нижегородской области, в комнате для хранения личных вещей осужденных, обнаружено тело бывшего начальника службы безопасности Следственного комитета России Максима Максименко.

Весной 2020 года Максименко приговорили к 14 годам лишения свободы по ч. 6 ст. 290 УК РФ за вятку в особо крупном размере (фотография отсюда).

Вместе с Максименко тогда осудили и бывшего главу управления СКР по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко. На 10 лет колонии.

Вместе с начальником управления СКР по Москве Дрымановым и его замом Никандровым, Максименко с Крамаренко подрядились помочь Захарию Калашову (известному в криминальном мире по кличке Шакро Молодой) вызволить из СИЗО Андрея Кочуйкова (известного по кличке Итальянец)….

Всех их осудили и лишили званий.

В июне этого года бывший глава управления СКР по ЦАО Москвы 50-летний Алексей Крамаренко был помилован, потому что подписал контракт с Минобороны и отправился на Донбасс. Сейчас он возглавляет штурмовой отряд (фотография отсюда).

А его ровесник 50-летний Максим Максименко скончался в колонии ИК-9.

Это судьба?

Источник: Ирек Муртазин


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