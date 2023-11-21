Платье-свитер в стиле колор-блок, вязаный кардиган и стеганое пальто: восемь уютных и теплых образов для беременных

В период беременности женщины с наступлением осени сталкиваются с проблемой, как им защититься от холодов и в то же время выглядеть модно, стильно, привлекательно. Является ли эта цель достижимой? На этот вопрос стилисты дают однозначно положительный ответ.

В этом сезоне предлагается множество стильных вариантов одежды для беременных, которые отличаются самыми актуальными оттенками и практичными материалами, подходящими для холодной погоды.

Вот несколько уютных и теплых образов для беременных, которые согреют осенью и позволят выглядеть стильно.

Шикарное осеннее платье

Иногда беременные чувствуют себя некомфортно, выходя в свет для участия в различных мероприятиях, будь то обед в кругу друзей или рабочая встреча с клиентом. Однако стилисты утверждают, что элегантный, стильный наряд может значительно снизить дискомфорт и придать уверенности. Например такой, как это шикарное осеннее платье, дополненное стильными аксессуарами.

Свитер-пончо с джинсами скинни

В холодную осеннюю пору оптимальным выбором, в том числе и для беременных, является уютный объемный свитер-пончо. Надевая его, нужно учесть, что одежда в нижней части должна быть облегающей. Это могут быть легинсы, узкие джинсы или мини-юбка.

Если женщина в ожидании ребенка все еще работает, то в офис она может отправиться в свободном свитере с круглым вырезом, в брюках и ботильонах. Вне работы в дневное время сверху можно накинуть объемный кардиган, заменив ботильоны на кроссовки. А вечером дополнить лук красной помадой и серьгами.

Стеганое пальто

Если вы решили ограничиться только одним пальто на осень, то стилисты предлагают приобрести именно стеганое. Потому что это вещь весьма и весьма практичная. Помимо того что она согреет вас в холодные дни в предродовой период, она очень пригодится и после рождения ребенка, например во время прогулок по парку с малышом в коляске. Можно, конечно, прибрести специальную модель для беременных, но вполне подойдет и привлекательная модель оверсайз.

Юбка-труба

В моде для беременных часто фигурирует юбка-труба из стрейч-ткани, хлопка или джерси, которая, облегая бедра и ягодицы, делает силуэт более привлекательным. Это классический вариант, никогда не выходящий из моды. Однако стилисты предлагают в осенний период остановить свой выбор на вязаной юбке-трубе. Во-первых, в ней будет теплее, а во-вторых, она является более интересной, а значит, и более привлекательной.

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Платье-свитер в стиле колор-блок

Это уютное платье-свитер в стиле колор-блок является весьма подходящим для женщин, ожидающих пополнения в семье. Оно очень удобное и в то же время стильное и элегантное. У него довольно открытый верх и длина чуть ниже колена, что визуально стройнит фигуру. А еще его очень украшает сочетание черного и белого цветов.

Вязаный кардиган с облегающим платьем

Этот ансамбль в стиле тотал-лук, состоящий из облегающего платья длиной до колена с глубоким декольте и длинного, плотного кардигана узорной вязки, интересен своим контрастом между двумя входящими в него вещами. Его можно носить как с ботильонами, так и с высокими сапогами. Кроме того что этот наряд отличается элегантностью, он еще и очень удобен в период беременности.

Платье-свитер с расклешенным низом

Это весьма креативная модель в стиле ретро, которую можно носить на ранних сроках беременности. Она отличается расклешенной юбкой и приятным малиновым оттенком. Еще одним ее плюсом является то, что она прослужит вам еще долгое время и после родов.

Платье-водолазка

Одежда для беременных в холодные месяцы должна быть универсальной, она должна согревать и при этом смотреться стильно. Обе эти функции с успехом выполняет платье-водолазка. Оно достаточно свободно, чтобы его можно было носить в продолжение нескольких месяцев, пряча под ним увеличивающийся животик.