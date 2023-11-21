Кислотное отшелушивание вместо скрабов: как защитить кожу от непогоды этой зимой

Зима не только приносит с собой ненастные погодные условия, но и может нанести ущерб коже. Суровые условия, характеризующиеся резким ветром, падением температуры и низким уровнем влажности, могут заставить кожу нуждаться в дополнительной заботе. Она становится уязвимой для сухости, шелушения и раздражения, вот почему некоторые ваши летние привычки по уходу за кожей должны измениться.

Летний уход вам больше не подходит

Иванна Брин – специалист по уходу за кожей. Она объясняет, что сочетание холодного воздуха на улице и эффекта высыхания от внутренних систем отопления создает стресс для кожи. Это требует от вас изменить ваши процедуры ухода за кожей.

Поскольку в холодное время вы укутываетесь потеплее, чтобы защитить себя от холода, не менее важно защитить от сезонных атак и свою кожу. Так вы сможете обеспечить себе здоровый и сияющий цвет лица в зимнюю стужу. Поддержание здорового кожного барьера в холодные месяцы — вот главный совет Иванны Брин. Она делится своими шестью основными советами, как именно это сделать.

Бережное очищение

Иванна рекомендует держаться подальше от всего резкого в ближайшие недели. Она говорит: “Выбирайте мягкие увлажняющие очищающие средства, которые не удаляют натуральные масла с вашей кожи. Практикуйте время от времени нежное отшелушивание с использованием химических средств, таких как альфа-гидроксикислоты (AHA) или бета-гидроксикислоты (BHA)”.

С помощью этих средств вы сможете удалить омертвевшие клетки кожи без физического истирания. Масляные очищающие составы лучше всего подходят для дополнительного увлажнения. Главное, чтобы кожа не осталась лишенной влаги и жира, так необходимых ей в холода.

Интенсивное увлажнение

Гидратация является ключевым моментом, когда воздух становится холоднее. По словам специалиста, вам лучше применять увлажняющие маски для лица или процедуры глубокого увлажнения, чтобы обеспечить дополнительное насыщение влагой вашей кожи. Выбирайте увлажняющие кремы и сыворотки с керамидами и жирными кислотами.

Эти средства помогут поддержать кожный барьер и повысить его устойчивость. Покупайте что-то вроде укрепляющего увлажняющего крема, обогащенного керамидами. Это будет самый хороший вариант. Применяйте средства регулярно. Даже если не планируете проводить на холоде много времени.

Применение сывороток

С приходом зимы включите сыворотки в свой распорядок дня. Иванна Брин говорит: “Обратите внимание на пантенол, антиоксиданты и восстанавливающие кожу ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, чтобы укрепить кожный барьер, уменьшить трансэпидермальную потерю воды и увлажнить кожу”.

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Ранее в этом году специалист выпустила собственную интенсивную сыворотку с гиалуроновой кислотой. Средства с содержанием этой кислоты мгновенно увлажняют кожу, одновременно улучшая ее долгосрочное удержание влаги. Это очень важно, ведь на сухом и холодном воздухе влага из кожи уходит стремительно. Ваша задача – сохранить ее.

Защита от солнца

Думаете, кремы от загара с SPF предназначены только для лета? Что ж, вы ошибаетесь. По словам специалистов, даже зимой ультрафиолетовые лучи могут повредить кожный барьер. Ежедневно наносите солнцезащитный крем широкого спектра действия, особенно на открытые участки, такие как лицо и руки. Берите кремы с защитой не менее 30, даже если дни за окном остаются пасмурными.

Увеличьте потребление антиоксидантов

Иванна Брин советует внимательно пересмотреть свою диету по мере приближения холодных месяцев. Она говорит: “Поглощение антиоксидантов с пищей может помочь защитить вашу кожу от ультрафиолетового излучения в течение всего года. Продукты, богатые бета-каротином и другими каротиноидами, такими как ликопин, могут улучшить защиту вашей кожи от ультрафиолетовых лучей”.

Лучшие источники каротиноидов — морковь, сладкий картофель, тыква, шпинат, тыква, брокколи, манго, абрикосы, капуста, горох, помидоры и дыня. Витамин Е, содержащийся в растительных маслах, миндале и орехах, также помогает защитить кожу. Следите, чтобы в вашей повседневной диете были эти продукты в любом виде.

Профессиональные процедуры

Наконец, обратитесь к профессионалам, чтобы придать вашей коже лица дополнительный импульс. Рассмотрите возможность профессионального лечения в хорошей дерматологической клинике, специалисты которой стоят вашего доверия.

Экспертные процедуры, направленные на увлажнение кожи, такие как мезотерапия, внесут огромный вклад в здоровье вашей кожи. Ваш естественный защитный барьер станет крепче, а сама кожа наполнится сиянием.