Мнение: Про покушения на Путина

«… на Путина словесно покушались из Украины много раз на самых разных уровнях. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. Ничего у них не получится» – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью сотруднику ВГТРК Павлу Зарубину.

И добавил: «У нас нет сомнений, что все цели и задачи специальной военной операции будут достигнуты».

Разговор о покушении на Путина, оказывается, возник из-за интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию The Sun, во время которого украинского лидера по сообщению ТАСС, спросили, воспользуется ли Киев шансом убить Путина, если таковой представится, а Зеленский ответил: «… Украина имеет все права защищать свою землю».

К слову, в интервью The Sun был разговор и про покушения на Зеленского. Но это уже совсем другая история? Недостойная ни Пескова, ни россиян?

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