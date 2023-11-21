Челябинский завод «Полет» представил новое электромагнитное ружье с радиопеленгатором для борьбы с дронами

Челябинский завод “Полет” готовится к выпуску новой модели своего фирменного электромагнитного ружья, которая обещает быть более эффективной в борьбе с беспилотными летательными аппаратами.

Основной особенностью этой новой модели будет встроенный радиопеленгатор, который позволит операторам обнаруживать дроны, работающие в частотном диапазоне от 900 до 1200 МГц, даже когда они находятся вне зоны видимости. Это упростит поиск и наведение оружия на цель.

Это ружье обладает достаточной мощностью для поражения дронов на расстоянии до двух километров. Также оно оснащено съемным аккумулятором, что позволяет быстро перезаряжать оружие. Один аккумулятор обеспечивает до двух часов работы. Устройство компактное и легкое, весит всего 4,4 килограмма.

В сентябре 2023 года новая модель успешно прошла полевые испытания. С помощью этого ружья оператору удалось сбить дроны DJI Mavic Pro Platinum и Autel Evo Lite+ с расстояния 1,4 и 2 километров соответственно.