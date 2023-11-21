 

Дмитрий Медведев: «Финляндию ничему не научил 1939 год, она снова хочет напасть»

21.11.2023, 9:33, Разное
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Первый замглавы Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Финляндия вновь хочет напасть на нашу страну, как это было в 1939 году.

Война в УкраинеНа практике её ожидают очередное разгромное поражение и денацификация, подчеркнул он. По словам Медведева, уроки Зимней войны ничему не научили «ополоумевшую в своей русофобской ненависти клику, засевшую в Хельсинки».

– Нынешние события на границе – верный признак того, что фашистская банда, захватившая Финляндию, никакой фантазией не обладает. Как и 84 года назад, она хочет на нас напасть. Как и 84 года назад, она получит по своей наглой звериной морде и с визгом бросится нам в ноги, умоляя о пощаде, – предсказал экс-президент. – Но пощады не будет, равно как и не будет жалости к выродкам, незаконно захватившим власть в Финляндии и истязающим дружественный нам финский народ, гонящим его в волчью яму русофобии, поставившим на кон благополучие простых финнов в безнадёжной борьбе против света, против Бога, против России.

Медведев добавил, что «если фашистская клика немедленно не одумается и не возьмётся за ум», тишину ночного неба над Хельсинки может разорвать яростный рёв тысяч бомбардировщиков, несущих возмездие за закрытие КПП «Вартиус» у границы с Карелией. Своё обращение он завершил кличем «Deus vult!»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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