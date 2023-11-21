 

Эндокринолог пояснила, почему лень может быть реакцией организма на переутомление

21.11.2023, 9:00, Разное
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Эндокринолог Екатерина Казачкова утверждает, что нежелание заниматься чем-либо может быть вызвано заболеванием, скрывающимся в организме. В интервью она поделилась информацией о том, что часто лень, мешающая человеку активно функционировать, на самом деле может быть реакцией организма на переутомление. Это состояние может возникать после периода перегрузок, недостаточного отдыха и сна.

Еще одной возможной причиной лени может быть несбалансированное питание. Казачкова отмечает, что часто низкий энергетический тонус проявляется у людей, у которых в рационе недостаточно белка и витаминов, но слишком много быстрых углеводов в виде сладостей и мучных изделий.

Эндокринолог обращает внимание на то, что отсутствие энергии и лень могут быть связаны с серьезными заболеваниями, такими как низкое содержание гемоглобина в крови или дефицит железа. Она советует в случае лени, особенно если она длится долго, проверить работу щитовидной железы и уровень гемоглобина.

В итоге Казачкова подчеркивает, что апатия, слабость и лень могут быть симптомами различных хронических заболеваний и вирусных инфекций. Поэтому важно обращать внимание на эти признаки и обратиться к врачу, если они длительное время не исчезают.


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