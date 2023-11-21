Российские компании успешно адаптировались к санкциям и поиску новых поставщиков

Новое исследование Российского союза промышленников и предпринимателей показывает, что российским компаниям удалось успешно адаптироваться к санкциям и находить новых поставщиков. По сравнению с прошлым годом видно, что острота проблемы импортозамещения снизилась по всем категориям продукции, включая оборудование, комплектующие, материалы и сырье.

В 2022 году около 30% предпринимателей сообщали о критической потребности в замещении продукции, тогда как в настоящее время этот показатель колеблется от 3,1% (закупка сырья) до 14,8% (закупка оборудования). Несмотря на снижение, потребность в замещении все равно остается высокой.

Основной проблемой при импортозамещении является отсутствие российских аналогов или их низкое качество, про это указали более половины опрошенных. Если качество сопоставимо, то российское продукция оказывается дороже импортной.

Большинство компаний не готовы замещать иностранную продукцию собственными силами из-за недостатка компетенций и научно-технической базы. Также большинство отмечают недостаточный спрос российских компаний для достижения эффекта масштаба. Только треть опрошенных имеют планы занять ниши, оставленные иностранными компаниями, и лишь 6,5% уже осуществили это.

В результате доля успешного импортозамещения собственными силами составляет всего 1%, в то время как для услуг и программного обеспечения это значение выше 5%.

На внутреннем рынке компании успешно нашли поставщиков материалов (69%), сырья (73%), услуг (76%) и программного обеспечения (79%). Что касается оборудования, комплектующих и узлов, то более половины предпринимателей предпочли находить новых зарубежных поставщиков, особенно из дружественных юрисдикций, но порядка трети из них также переключились на закупку продукции у российских производителей.