 

Рупор кремлевской пропаганды: Триумф FPV

21.11.2023, 5:55, Разное
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Триумф FPV

База данных применения FPV-дронов российскими войсками, собранная проектом LOSTARMOUR, (https://t.me/lost_armour) достигла 2000 эпизодов.

Свыше 99% видео опубликованы за последние 7 месяцев. При этом обработаны данные в основном крупных ТГ-каналов, специализирующихся на FPV. Очевидно, что реальное количество применений FPV-дронов в разы выше.

Феномен FPV-дронов стал одним из символов этой войны, изменившим правила игры на ЛБС. Любая техника, в т.ч. бронированная, полевые укрепления, пехота на марше и в укрытиях, средства связи – всё становится добычей универсальных FPV-убийц.

Стоит отметить выдающиеся показатели FPV по критерию "стоимость-эффективность". Общая стоимость 2000 попавших в статистику FPV-дронов едва ли превысила 100 млн. рублей, в то же время только счет уничтоженных ими танков идет на десятки, автомобилей – на сотни, не говоря уже об огромном количестве прочего военного имущества и личного состава противника. В результате на каждый вложенный в FPV рубль ВС РФ забирают у противника сотни, что является решающим фактором в войне на истощение.

Таким образом, ВС РФ сформировали своеобразную триаду: FPV, Ланцет, Герань – относительно дешевых средств поражения, начиная с ЛБС и на всю глубину тыла противника. Недаром кол-во эпизодов применения "Ланцетов" (https://lostarmour.info/tags/lancet) приближается к 800, а стаи Гераней практически каждую ночь (https://lostarmour.info/svo) барражируют над территорией Украины.

Украинцы посмеивались над "прыжком мангуста" в 2022-м, к исходу 2023-го, наверное, уже не так весело.

https://lostarmour.info/tags/fpv – цинк

При средней стоимости одного FPV (карбоновая рама семерка) около 45 тыс. рублей, FPV-дроны оказываются очень эффективным с точки зрения экономики средством огневого поражения, которое со временем должно входить в штатную структуру армейских бригад в составе рот беспилотников, которые еще предстоит создавать.

Основные проблемы при производстве FPV-дронов в России – отставание в вопросах производства чипов и контроллеров, поэтому их приходится закупать в Китае.Также пока недостаточно классов по подготовке операторов, хотя за год уже произошел существенный скачок (как впрочем и большинству других типов дронов)

Источник: Colonel Cassad


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