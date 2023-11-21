Проклятая мебель

Про проклятые картины или одержимые куклы слышали многие, но как вам истории о проклятых столах, стульях или диване, которые превращают людей в безумцев и заставляют их совершать суициды?

Стол из казино Монте-Карло

Утверждается, что в одном из казино Монте-Карло хранится стол, который всего за десять лет с 1890 по 1900 год унес жизни 113 человек!

Это на вид самый обычный стол для игры в карты, но на нем есть “проклятые” места и многие, кто сидел на них, вскоре совершали внезапное и необъяснимое самоубийство.

Некоторые считают, что в этом нет ничего сверхъестественного, так как сильные проигрыши могут в самом деле довести людей до крайностей, но число самоубийц, сидевших именно за этим столом, в самом деле зашкаливало.

Вот как один из очевидцев, из числа работников казино, описал случаи с проклятым столом в казино Монте-Карло в газетной публикации 1900 года:

“Однажды, пять лет назад, моим соседом за столом был молодой парижанин. Он сел на один из стульев и выиграл. Когда двери казино закрылись, он унес с собой 200 000 франков.

На следующее утро я обнаружил его уже сидящим слева от крупье (на проклятом месте). Мне захотелось оттолкнуть его или сунуть ему в руку карту, чтобы предостеречь от выбранного им места, но мой официальный статус запрещал мне вмешиваться, и, кроме того, моим советом пренебрегли бы, потому что парень играл как сумасшедший.

Он потерял свой вчерашний выигрыш и еще 200 000 франков своих собственных денег. Когда его последняя банкнота в 1000 франков иссякла, он встал и, раскачиваясь взад-вперед, как пьяница, вышел из зала, неумеренно смеясь.

Двое моих людей отправились за этим несчастным, но когда они догнали его, он спрыгнул с железнодорожного моста, выбив себе мозги.

Еще один случай, который преследует меня в снах! Однажды пожилой джентльмен, синьор Антонио Чезаре, который знал о моей связи с казино, заставил меня уступить ему место, которое я занимал. Я сделал это с обливающимся кровью сердцем, потому что этот старик был воплощением здоровья, а я был близким другом его двоюродного брата, мэра Бентимильи.

Так вот, этот джентльмен за день и вечер проиграл почти сто тысяч франков. Когда он встал, его бы родная мать не узнала. Он выглядел на десять лет старше, его плоть опала, из глаз смотрело безумие. На следующий день его тело выловили из озера в Ментоне.

Затем был случай с Парлингтонами, утонченными англичанами. Они были в свадебном путешествии. Я никогда не забуду восторженный взгляд, с которым молодая миссис Парлингтон забрала свой первый небольшой выигрыш.

Хорошенькая невеста честно уговорила своего мужа поставить на кон лишь 10 франков, а когда наступила ночь, у них в карманах было пара тысяч франков.

На следующее утро они сели за стулья 23 и 24. Номер 23 принес им обычную удачу. Они заработали 30 000 франков. Но на следующий день произошли неизбежные перемены. 30 000 франков вернулись к нам, а за ними последовало и небольшое денежное состояние пары.

Они вышли из комнаты мертвенно-бледные, держась за руки. Мои сыщики сообщили мне, что они сели на поезд до Ниццы, не позаботившись о своем багаже. Они застрелились в местном отеле “Виндзор”.

Проклятый стул убийцы

В Великобритании возможно самый известный проклятый предмет мебели это непримечательный на вид дубовый стул, который укреплен на стене в музее Терска в Северном Йоркшире.

Согласно легенде, множество людей, которые сидели в этом стуле, вскоре после этого внезапно помирали, причем нередко сидя в этом же кресле. В музее его специально подвесили на стене повыше к потолку, чтобы никто не смог сесть в него.

История этого стула началась в 1702 году, когда местный житель по имени Томас Багсби убил своего тестя Дэниела Оти. Во время суда Багсби сидел на этом стуле и вскоре перед тем как его казнили, он начал проклинать всех на свете.

После казни Багсби стул продолжали использовать в помещении суда и быстро подметили, что сидевшие в нем обвиняемые или обычные люди стали как-то подозрительно быстро помирать. Потом вспомнили про проклятия Багсби и убрали стул подальше. А потом и вовсе отдали в музей.

Кресло из отеля в Огайо

В крошечном городке Бланчестер в американском штате Огайо в конце 19 века был маленький отель Bindley, в фойе которого стояло обычное деревянное кресло-качалка.

Поначалу с ним все было в порядке, а потом в него сел некий мистер Уильям Рокхилл и тут же скончался, как считается от сердечного приступа.

Вскоре после этого другому севшему в него мужчине это кресло с такой силой ударило верхней частью по голове, что нанесло серьезную рану. А потом еще один мужчина сел в него и кресло так резко и сильно качнулось вперед, что мужчина полетел на пол и сломал руку.

Последующие несчастные случаи с этим креслом, в том числе со смертельным исходом шли по нарастающей: одному постояльцу раздробило палец, ребенок другого был сильно придавлен этим креслом и чуть не умер, еще одному человеку кресло сломало ключицу, другой из-за внезапного качка полетел с кресла так далеко, что упал с лестницы.

Кресло вредило даже животным, однажды сильно придавив собаку. Местные чернокожие вскоре прозвали его “креслом худу из Бланчестера” (худу это то же самое, что вуду – народная черная магия).

Дошло до того, что владелец отеля Эдвард Хоук решил, что кресло определенно проклято, и попытался избавиться от него, но это оказалось легче сказать, чем сделать. Никто не хотел забирать кресло, даже когда Хоук пытался его отдать бесплатно.

А тем временем жертв кресла становилось все больше. Страдали даже те, кто пытался просто передвинуть его. Кресло отдавливало им руки, ноги, сбивало на пол, причем с такой невероятной силой, которую сложно было приписать просто инерции.

Потом Хоук попытался просто уничтожить кресло, но даже это у него не вышло:

“Я не могу разбить эту проклятую вещь так же, как не могу разрушить худу. На днях я сам вынес кресло на задний двор, так как не смог уговорить ни одного человека, работающего в этом заведении, прикоснуться к нему, и попытался отправить ее к праотцам.

Я был взбешен этой безумной вещью. Оно сломало мой бизнес, мой характер и мой аппетит. И вы не поверите, при первом же ударе, который я нанес топором по спинке кресла, топор слетел с рукояти и ударил меня по бедру с такой силой, что я неделю хромал.

Я признаю, что был после этого немного напуган и оставил попытки превратить кресло в дрова.”

Однажды кто-то посоветовал нарисовать на кресле белый крест и это кажется помогло, люди смогли без проблем вынести кресло из комнаты на веранду. Но теперь кресло стало причинять вред на новом месте. Люди постоянно спотыкались об него, так как оно каким-то странным образом всякий раз стояло так, чтобы мешать людям двигаться.

Тех, кто по незнанию садился в него, кресло сильными качками сбрасывало на пол, разбивала им головы или даже каким-то образом хватало за волосы, так что люди едва не лишались скальпа. Также говорили, что по ночам кресло могло двигаться само по себе и наутро оно стояло совсем не там, где его видели вечером.

Затем у Хоука снова сдали нервы и оно перенес кресло на чердак. И через несколько дней там начался пожар, который лишь чудом вовремя затушили.

Вскоре после этого на отель обрушился торнадо, сорвавший крышу, и Хоук решил, что с него хватит. Он продал отель и уехал из города, и в последующие годы отель продолжал страдать от пожаров, несчастных случаев и финансовых проблем, пока, наконец, не прекратил свое существование где-то в 1910-х годах.

Неизвестно, что случилось с креслом после этого. Может быть оно все еще где-то там в городке и продолжает доставляет людям проблемы.