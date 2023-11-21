Динозавры помогут найти жизнь на других планетах

Когда речь идет о поиске внеземной жизни, ученые разрабатывают новые подходы, несмотря на наше традиционное представление об инопланетянах.

В новом исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые представили увлекательный способ поиска планет, населенных существами, похожих на динозавров.

Одним из ключевых моментов в исследовании является поиск атмосферы, аналогичной той, которая присутствовала на Земле более 65 миллионов лет назад – эпоху, когда динозавры царили на нашей планете. В то время уровень кислорода в атмосфере был значительно выше, чем сегодня.

Соавтор исследования Лиза Калтенеггер выделяет значение этого подхода:

– Световой отпечаток современной Земли был нашим шаблоном для идентификации потенциально обитаемых планет, но было время, когда этот отпечаток был еще более выраженным – лучше проявлял признаки жизни.

Исследователи надеются обнаружить планеты с атмосферой, содержащей больше кислорода, чем на Земле. Это, в свою очередь, может подтолкнуть нас к нахождению не только микробов, но и более крупных, сложных форм жизни.

– Надеюсь, мы найдем несколько планет, на которых сейчас кислорода больше, чем на Земле, – говорит один из ученых, предостерегая, что мы можем быть на пороге открытия даже более удивительных форм жизни в галактике.

Возможно, в далеких уголках космоса ждут своего часа инопланетные «динозавры». Вопрос лишь в том, сможем ли мы их обнаружить.