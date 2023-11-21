 

Мнение: О провале больших надежд… И Китай не помог?

21.11.2023, 4:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наверное, нехорошо так говорить — мол, «провал» и всё такое. Но и деваться, по большому счёту некуда. Факт есть факт и цифры говорят сами за себя.

Наверное, вскоре начнутся «разборы полётов» и поиски виноватых. В ответ будут приводиться объективные причины и никак не зависящие обстоятельства. Хотя другим они почему-то не мешают. А здесь…

Может, карма подвела? Или китайский партнёр подставил?

Короче, в «импортозамещение» тоже нужно уметь. Не каждому дано. Москвичам, например, не очень. Оттого и у всех «Москвичей» судьба тяжёлая.

По данным статистики автосалонов, с момента возобновления своей работы в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» изготовил в общей сложности 31 тысячу автомобилей. Об этом заявила представитель компании Татьяна Редько. В итоговый результат вошли 4000 электрокаров «Москвич 3е», а также 27 тысяч кроссоверов «Москвич 3» и седанов «Москвич 6» с ДВС. План на год, совсем не такой уж амбициозный, составлял 50 тыс. штук. Для сравнения, АвтоВАЗ производит на порядок больше. Но он сотрудничал с Европой, а не с Азией.

Некоторые говорят, что всему виной новый утильсбор, поднявший цены на 300 тыс. руб., и низкая локализация производства. С последним обстоятельством сложно что-то поделать: как сообщил директор завода Ханс-Петер Мозер, локализация большинства компонентов возможна лишь при существенных объёмах продаж — от 100 тыс. в год. А в реальности таких объёмов на «Москвиче» в ближайшие три года не предвидится. И возникает порочный круг — без локализации нельзя сократить утильсбор, а без его сокращения не получится наращивать продажи и выпуск.

Словом, пока перспективы столичного автозавода представляются весьма туманными, а существование — сугубо дотационным. То есть, и третья попытка сделать приличный автомобиль в Москве провалилась.

Может, и правда — «место проклято»?

И лучше — бордюры да плитка?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / Силуанов ожидает роста ВВП России в 2023 году до 3 процента

21.11 / ChatGPT пригрозил объявить забастовку, если совет директоров OpenAI не вернёт Сэма Альтмана

21.11 / Tesla выпустила стильные ретро-часы S3xy Time Glow Clock

21.11 / Мнение: Немецкая экономика (якобы) гибнет без русского газа

21.11 / Врач заявил, что употребление бананов и шоколада становится триггером для мигрени

21.11 / Дмитрий Медведев: «Финляндию ничему не научил 1939 год, она снова хочет напасть»

21.11 / Эндокринолог пояснила, почему лень может быть реакцией организма на переутомление

21.11 / Российские компании успешно адаптировались к санкциям и поиску новых поставщиков

21.11 / Мнение: О гневе обманутых «захисників»… За что сражались?

21.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Триумф FPV

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика