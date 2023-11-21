Мнение: О провале больших надежд… И Китай не помог?

Наверное, нехорошо так говорить — мол, «провал» и всё такое. Но и деваться, по большому счёту некуда. Факт есть факт и цифры говорят сами за себя.

Наверное, вскоре начнутся «разборы полётов» и поиски виноватых. В ответ будут приводиться объективные причины и никак не зависящие обстоятельства. Хотя другим они почему-то не мешают. А здесь…

Может, карма подвела? Или китайский партнёр подставил?

Короче, в «импортозамещение» тоже нужно уметь. Не каждому дано. Москвичам, например, не очень. Оттого и у всех «Москвичей» судьба тяжёлая.

По данным статистики автосалонов, с момента возобновления своей работы в ноябре 2022 года автомобильный завод «Москвич» изготовил в общей сложности 31 тысячу автомобилей. Об этом заявила представитель компании Татьяна Редько. В итоговый результат вошли 4000 электрокаров «Москвич 3е», а также 27 тысяч кроссоверов «Москвич 3» и седанов «Москвич 6» с ДВС. План на год, совсем не такой уж амбициозный, составлял 50 тыс. штук. Для сравнения, АвтоВАЗ производит на порядок больше. Но он сотрудничал с Европой, а не с Азией.

Некоторые говорят, что всему виной новый утильсбор, поднявший цены на 300 тыс. руб., и низкая локализация производства. С последним обстоятельством сложно что-то поделать: как сообщил директор завода Ханс-Петер Мозер, локализация большинства компонентов возможна лишь при существенных объёмах продаж — от 100 тыс. в год. А в реальности таких объёмов на «Москвиче» в ближайшие три года не предвидится. И возникает порочный круг — без локализации нельзя сократить утильсбор, а без его сокращения не получится наращивать продажи и выпуск.

Словом, пока перспективы столичного автозавода представляются весьма туманными, а существование — сугубо дотационным. То есть, и третья попытка сделать приличный автомобиль в Москве провалилась.

Может, и правда — «место проклято»?

И лучше — бордюры да плитка?

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